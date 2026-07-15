世界盃票務問題多 StubHub被灣區律師告了

Stubhub網站上，14日傍晚列出的部分票價資訊，出售的是15日阿根廷與英格蘭對決的比賽。(Stubhub官網截圖)

灣區 的一名律師，就世界盃 門票銷售問題狀告門票銷售商StubHub；早在世足賽開幕之前，他就已經卯上這個票務平台。

聖荷西信使報報導，上個月克萊門茨（Bradford Clements）在聖塔克拉拉的李維體育場觀看巴拉圭對土耳其 的世界盃比賽時，手機響個不停。這位44歲的律師收到了大量聲稱StubHub公司有詐欺行為的求助訊息。

他的一位朋友曾表示，StubHub在一場大學美式足球賽之前取消了他們的門票，受此啟發，克萊門茨在過去的八個月裡致力於追究該公司的責任。

世界盃帶來了大量潛在客戶，球迷們花費數千美元購買高價門票。這位律師表示，他已經受理了30起與世界盃相關的索賠案件，候補名單上還有超過250人。

「這只是冰山一角，」克萊門茨說。他是一名獨立律師，早年曾擔任檢察官和公司律師，之後轉型從事爭訟投資（litigation investing）。「世界杯引發了不少抱怨，很多人都吃了虧。」

克萊門茨的案件讓StubHub面臨的挑戰雪上加霜。這家自詡為全球最大票務交易平台的公司，自9月首次公開募股以來，股價已下跌超過50%。在日益激烈的市場競爭下，StubHub的部分業績未能達到華爾街的預期，其商業行為也正受到監管機構和執法部門的關注。

本月初德州政府對StubHub展開調查，起因是收到一些消費者投訴。這些消費者原本以為自己已經訂到了世界盃比賽的座位，卻在短時間內又被告知門票已售罄。

像StubHub這樣的轉售網站實際上並不持有門票。該平台的作用類似於eBay，是連接買家和賣家。買家支付的費用本質上是賣家承諾在活動開始前交付電子票。

如果門票未能交付（通常被稱為「取消交易」或「失效交易」），StubHub表示會提供補辦門票或退款。但世界盃期間，這項流程卻引發了越來越多的不滿，因為世界盃是史上最昂貴的體育賽事之一。球迷們花費數千美元觀看一票難求的比賽，許多人在預訂機票上的花費更是巨資。

45歲的路易斯安納州醫師阿爾瓦拉多（Sergio Alvarado）表示，在與StubHub公司反覆溝通數周後，當他開車前往德州觀看比賽時，一位公司代表卻告訴他，他的門票無法送達。他花了1400多美元購買了兩張阿根廷對奧地利的門票。StubHub公司隨後退還了他的票款。

但這筆錢不足以彌補他在旅行和住宿上花費的6000美元，其中包括他父母從墨西哥飛到達拉斯觀看比賽的機票。「錯過那場比賽真是令人心碎。」