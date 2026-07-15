我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

世界盃票務問題多 StubHub被灣區律師告了

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Stubhub網站上，14日傍晚列出的部分票價資訊，出售的是15日阿根廷與英格蘭...
Stubhub網站上，14日傍晚列出的部分票價資訊，出售的是15日阿根廷與英格蘭對決的比賽。(Stubhub官網截圖)

灣區的一名律師，就世界盃門票銷售問題狀告門票銷售商StubHub；早在世足賽開幕之前，他就已經卯上這個票務平台。

聖荷西信使報報導，上個月克萊門茨（Bradford Clements）在聖塔克拉拉的李維體育場觀看巴拉圭對土耳其的世界盃比賽時，手機響個不停。這位44歲的律師收到了大量聲稱StubHub公司有詐欺行為的求助訊息。

他的一位朋友曾表示，StubHub在一場大學美式足球賽之前取消了他們的門票，受此啟發，克萊門茨在過去的八個月裡致力於追究該公司的責任。

世界盃帶來了大量潛在客戶，球迷們花費數千美元購買高價門票。這位律師表示，他已經受理了30起與世界盃相關的索賠案件，候補名單上還有超過250人。

「這只是冰山一角，」克萊門茨說。他是一名獨立律師，早年曾擔任檢察官和公司律師，之後轉型從事爭訟投資（litigation investing）。「世界杯引發了不少抱怨，很多人都吃了虧。」

克萊門茨的案件讓StubHub面臨的挑戰雪上加霜。這家自詡為全球最大票務交易平台的公司，自9月首次公開募股以來，股價已下跌超過50%。在日益激烈的市場競爭下，StubHub的部分業績未能達到華爾街的預期，其商業行為也正受到監管機構和執法部門的關注。

本月初德州政府對StubHub展開調查，起因是收到一些消費者投訴。這些消費者原本以為自己已經訂到了世界盃比賽的座位，卻在短時間內又被告知門票已售罄。

像StubHub這樣的轉售網站實際上並不持有門票。該平台的作用類似於eBay，是連接買家和賣家。買家支付的費用本質上是賣家承諾在活動開始前交付電子票。

如果門票未能交付（通常被稱為「取消交易」或「失效交易」），StubHub表示會提供補辦門票或退款。但世界盃期間，這項流程卻引發了越來越多的不滿，因為世界盃是史上最昂貴的體育賽事之一。球迷們花費數千美元觀看一票難求的比賽，許多人在預訂機票上的花費更是巨資。

45歲的路易斯安納州醫師阿爾瓦拉多（Sergio Alvarado）表示，在與StubHub公司反覆溝通數周後，當他開車前往德州觀看比賽時，一位公司代表卻告訴他，他的門票無法送達。他花了1400多美元購買了兩張阿根廷對奧地利的門票。StubHub公司隨後退還了他的票款。

但這筆錢不足以彌補他在旅行和住宿上花費的6000美元，其中包括他父母從墨西哥飛到達拉斯觀看比賽的機票。「錯過那場比賽真是令人心碎。」

精華 FAQ

  • 灣區律師Bradford Clements已就世界盃門票銷售爭議狀告StubHub。他在過去8個月持續追究該公司責任，認為不少球迷在購票與交付過程中受損。

  • 克萊門茨表示，他目前已受理30起與世界盃相關的索賠案件，候補名單上還有超過250人，顯示受影響球迷的人數相當可觀。

  • 因為買家支付後仍可能遇到門票未交付、被告知售罄等情況。StubHub雖稱可補票或退款，但高額旅費與住宿損失，使許多球迷不滿並引發投訴與調查。

灣區 土耳其 世界盃

上一則

無人機直播流向網路 舊金山警方科技執法掀隱私疑慮

下一則

火災風險升高 PG&E預防性停電 這3縣受影響

延伸閱讀

世界盃／主辦國全出局8強票價斷崖式腰斬 決賽最貴包廂仍飆破3萬元

世界盃／主辦國全出局8強票價斷崖式腰斬 決賽最貴包廂仍飆破3萬元
同是4強賽 英阿戰門票比法西戰貴2倍

同是4強賽 英阿戰門票比法西戰貴2倍
世界盃尚未結束 灣區企業成最大贏家

世界盃尚未結束 灣區企業成最大贏家
世界盃賭球違法 巧改名目「預測市場」卻合法

世界盃賭球違法 巧改名目「預測市場」卻合法
世界盃／C羅最後一舞有沒有哭？牽動數百萬美元賭注

世界盃／C羅最後一舞有沒有哭？牽動數百萬美元賭注

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-11 02:20
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票