聖荷西建資料中心? 谷歌發言人稱「研發實驗室」遭疑隱瞞

Google被指擬在北聖荷西5079 Disk Drive建造資料中心，公司則強調，有關計畫是研發實驗室，而非資料中心。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： Google在北聖荷西推動一項高耗電建案，官方稱是研發實驗室，但藍圖與規模被外界認為更像資料中心，是否隱瞞用途引發爭議。

有人士稱，Google 計畫在北聖荷西 一處新建的研發實驗室內建造資料中心。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，這家科技巨頭計畫在Disk Drive的5079號和5087號建造一座資料中心，拆除現有倉庫和停車場，並在近48.3萬平方呎（約4.6萬平方米）的土地上建造至多三座研發設施。設施的建築藍圖顯示，工程將配備一個現場變電站和開關站，包含三個變壓器、多個發電機組等。這些設施的發電容量將達到250兆瓦，足以同時為25萬戶家庭供電。該項目目前仍處於早期審查階段。

非營利組織「米慎峰保護協會」（Mission Peak Conservancy）的共同創辦人兼工程師阿布魯（Kelly Abreu）表示，該計畫具備資料中心的所有特徵。

「我擔心的是他們故意隱瞞。他們想掩蓋真相。」阿布魯告訴「焦點」， 「使用研發術語可以減少人們對資料中心的固有偏見，並降低阻力。」

谷歌 發言人多次強調，該計畫並非資料中心，相關設施僅供公司內部使用。該公司計畫將250兆瓦的電力用於計算實驗室，以支援其晶片技術的研發工作。 「我們正在向市政府申請研發用途的場地開發許可證，而不是數據中心所需的特殊用途許可證。」

研發設施用於實驗，阿布魯表示，這類設施的能耗比資料中心低十倍。

另一方面，資料中心存放著大量的電腦伺服器和資料儲存硬碟。它們需要冷卻系統來防止成千上萬台持續運作的電腦過熱。該專案的藍圖顯示，擬建多個冷卻水塔。

「當你看到這棟建築時，你不會想到研發實驗室，你看到的是一排排堆疊的硬件，」阿布魯說，「所以這座建築具備數據中心的所有特徵。」

河濱加大的電機工程教授任少雷（Shaolei Ren，音譯）的研究方向是人工智慧。他表示，典型的研發設施不需要冷卻水塔、變電站、發電機組或伺服器機架，除非「研發」活動本身需要資料中心，例如人工智慧訓練。

「一座250兆瓦的變電站足以滿足一座中型城市的用電需求，所以藍圖幾乎可以肯定指向一個資料中心，」任少雷說，「如果這250兆瓦的電力全部用於該項目，它將成為加州最大的數據中心之一。」