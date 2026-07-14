以總理官樣回應挾持事件 遭羅康納駁斥

載有美國聯邦眾議員羅康納的車隊，遭以色列武裝屯墾者攔下。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國眾議員羅康納在約旦河西岸訪問時遭以色列屯墾者持槍包圍拘留，內唐亞胡稱依法處理違法者，但羅康納指以軍說法不實並感到生命受威脅。

美國聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）上周六考察約旦河西岸時，遭以色列 屯墾者持槍挾持，以色列總理內唐亞胡周日就此事件作出官樣回應，羅康納則提出異議斥責。

灣區NBC電視台報導，羅康納表示，他在最近一次訪問被以色列佔領的約旦河西岸地區時，遭到以色列屯墾者的拘留。周日，他和內唐亞胡一同出現在NBC的「會見媒體」節目中，就此事發表講話。

羅康納代表南灣部分地區，對約旦河西岸進行了為期三天的訪問，此行旨在聽取當地巴勒斯坦人的意見。羅康納表示，在訪問一個巴勒斯坦村莊時，他和他的代表團被武裝的以色列屯墾者包圍。

內唐亞胡在會見媒體節目中對此事作出了回應︰「我們是一個法治國家，違法者，我們會將其繩之以法。」他說，西岸曾發生過針對以色列人的襲擊未遂事件，而且存在私刑行為，但這些私刑行為並非來自屯墾者社區，而是來自他所謂的「不法分子」。

「如果我們客觀地看待這件事，就會發現我們發生了數千起襲擊事件，其中只有少數明顯違法；若有違法，我們就應該依法嚴懲他們。」他說。

以色列國防軍在給NBC新聞的聲明中表示，以軍迅速趕到現場，驅散了以色列平民。在該地區行動的以軍士兵沒有參與封鎖道路。

但羅康納對內唐亞胡的聲明提出異議。「以軍在撒謊。發生的事情史無前例。他們讓暴力屯墾者拘留了美國公民，其中包括一名美國政府官員。這些屯墾者揮舞著M4步槍，踢我們車輛的輪胎，嘲笑我們，戲弄我們，還拍攝我們。我們被拘留了大約20分鐘，當時我們感到生命受到威脅。」他說。

以色列警方稱，警員並未目睹任何暴力事件，該團體在被釋放前曾進入封閉的軍事區域。羅康納表示，他們不得不致電美國大使館，75分鐘後才被允許離開。