灣區公共交通稅「SB 63」提案 11月公投

SB 63提案如通過，將每年為灣區五個縣的公共交通服務籌集10億美元。其中約2.64億美元將每年撥給VTA。(本報檔案照片)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區公共交通稅提案SB 63已達門檻進入11月公投，若通過將為五縣交通每年籌集10億美元，但反對者憂心加稅會加重低收入居民負擔。

一項備受矚目的灣區 公共交通銷售稅提案已進入11月投票 。南灣地區領導人表示，社區的大力支持促成了這項提案的通過。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，據公共交通收入提案區（Public Transit Revenue Measure District）稱，這項公共交通收入提案提議在聖塔克拉拉縣將銷售稅提高0.5%，已收集到約24萬1964個有效簽名，超過了20萬5831個所需門檻。

該提案稱為州參議會第63號法案（SB 63），將每年為灣區五個縣的公共交通服務籌集10億美元。其中約2.64億美元將每年撥給聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA），直至該稅收在14年後終止。

「這項提案之所以能獲得如此多的簽名，很大程度上是因為它在很多投票提案中並不常見，那就是簽名收集者大多是志願者，」VTA董事會主席洛佩茲（Sergio Lopez）說， 「這項提案的簽名數量達到了很高的門檻，我認為這充分體現了提案發起人和支持者的決心。」

VTA和BART等機構是人們出行的主要大眾運輸方式，但它們正面臨著多年的預算赤字。VTA預計到2027年將出現1500萬美元的赤字。

BART在4月17日報告稱，面臨3.5億至4億美元的年度結構性赤字。並警告，如果擬議的稅收提案失敗，可能會關閉15個車站，服務量減少70%。

去年11 月的一項民意調查顯示，在包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣、聖馬刁縣和舊金山縣在內的五個縣中，聖塔克拉拉縣對該倡議的支持率最低。

「（公共）交通是為那些買不起大油箱汽油或沒有能正常行駛的汽車的人準備的，」聖荷西居民索利斯(Salvador Solis)說，「如果提高那些生活在貧困線以下的人的稅收，他們就什麼都買不起了。」不明白提高稅收如何能幫助依賴大眾運輸的人。

居民阿爾維娜關（Alvina Quan）表示，支持公共交通是必要的：「我認為隨著這裡旅遊業的成長，特別是超級盃和世界盃的舉辦，估計未來這裡還會舉辦其他重大賽事，公共交通可能真的會變得非常必要。」