南灣豪宅市場回暖 洛斯阿圖山莊園 香港買家3000萬美元購得

位於洛斯阿圖山La Vida Real 27500號的一處豪宅，以3000萬美元出售給一家香港集團。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 香港九龍買家以3000萬美元購入洛斯阿圖山豪宅，成交價遠低於原先掛牌價，並被視為南灣在科技IPO預期下豪宅市場回暖的信號。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，一位來自香港 的買家購得了一處被譽為「世外桃源」的南灣莊園，這筆交易表明，在幾家備受矚目的科技公司即將進行首次公開募股（IPO）之際，該地區的豪華住宅市場已呈現回暖跡象。

根據7月10日提交給聖塔克拉拉縣登記處的文件顯示，位於洛斯阿圖山的一處占地八英畝的莊園已被一家總部位於香港的集團以3000萬美元的價格購得。

這棟位於La Vida Real 27500號、擁有私人葡萄園的五居室住宅，此前由DeLeon Realty公司首席執行長兼創始人德立昂（Ken DeLeon）以3700萬美元的價格掛牌出售。根據房源信息，其居住面積總計2萬1000平方呎。

德立昂地產的掛牌信息稱：「這座莊園幾乎滿足了所有生活方式的需求，其特色包括寬敞的聚會空間、多個美食廚房、豪華的主臥套房，以及一個可容納15人的影院、一座寬敞的酒窖和一個配有可伸縮天窗的室內游泳池。」此外，掛牌信息顯示，莊園內還包括一處毗鄰的私人葡萄園。

根據縣房地產紀錄顯示，科技企業家兼灣區 慈善家馬拉瓦利（Kumar Malavalli）及其妻子Vijaya已將該莊園出售給Evergrowth Holdings公司。

馬拉瓦利曾擔任博科通訊(Brocade Communications)首席技術官兼聯合創始人，並於2003年入選矽谷工程名人堂。

離開博科通信後，馬拉瓦利轉型為風險投資家，現任風險投資公司VKRM的合伙人，該公司總部位於洛斯阿圖和印度。

馬拉瓦利夫婦曾至少三次嘗試出售他們在洛斯阿圖山的莊園。2015年，該房產的掛牌價為8800萬美元，2017年，該莊園以6800萬美元的價格重新掛牌。在由德立昂主導的最終成功交易之前，該房產的最後一次掛牌要價略低於3700萬美元。

該別墅的新業主Evergrowth Holdings註冊於英屬維京群島這一避稅天堂，其董事登記名為Yin Ching Hui，買家總部位於香港三大區域之一的九龍。

根據聖塔克拉拉縣的文件顯示，Evergrowth公司在購房時還從金融服務巨頭摩根大通（JPMorgan Chase）獲得了2100萬美元的貸款。

德立昂表示，隨著人工智慧AI及其他科技公司可能即將進行首次公開募股，南灣地區的豪宅市場似乎正顯現出復甦的跡象。

過去，矽谷成功的IPO曾催生出一批新的富裕科技從業人員和高管，他們手頭寬裕，有資金用於投資，例如購買高價房產。