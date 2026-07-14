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最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

張貼爆炸、仇恨和納粹符號訊息 聖荷西州大研究生被捕

編譯組／綜合報導
據信是華裔的研究生Ziheng 「Tony」 Fang，因在聖荷西州立大學發布仇...
據信是華裔的研究生Ziheng 「Tony」 Fang，因在聖荷西州立大學發布仇恨和威脅信息被捕。（聯邦司法部提供）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西州大研究生方子桓因涉嫌張貼仇恨與爆炸威脅訊息遭聯邦逮捕，案件已由FBI與校警合作偵辦並進入起訴程序。

聯邦司法部公共事務辦公室（Office of Public Affairs）13日指出，方子桓（譯音，Ziheng 「Tony」 Fang）因涉嫌提供虛假信息和製造虛假警報被聯邦當局逮捕。方子桓已於7月10日在加州聖荷西（San Jose, California）的聯邦法院出庭受審。

根據7月9日提交的刑事起訴書和法庭文件中的指控，現年30歲、來自加州聖荷西的方子桓撰寫了充滿仇恨和威脅的留言，將其裝入塑料封套並用膠帶貼在聖荷西州立大學（SJSU）校園內一處男衛生間的牆上。方子桓是聖荷西州大的研究生，正在攻讀數據科學（Data Science）碩士學位。

該信息於2025年11月5日被發現，開頭寫著「！警告！下周將發生大規模爆炸」（!WARNING! MASS BOMB NEXT WEEK），此外還有其他內容，並配有多處納粹符號「卐」。

在這張紙上發現了方的指紋。同時，在同一間男衛生間的牆上還發現了第二條信息：「殺光所有猶太人、穆斯林、黃種人和墨西哥人」（Kill all Jews, Muslims, Chinks, and Mexicans）、「11月11日和11月12日將發生大規模爆炸，猜猜看」（Mass bombing 11/11 and 11/12 guess）。

起訴書中指控，自2024年10月以來，聖荷西州大警察局人員已在校園內發現20多起充滿仇恨和威脅的留言。這些信息包含具體威脅，指明了據稱計劃發動襲擊的特定日期，以及將使用的武器和手段，例如炸彈、刀具和槍擊。最近一次發現的仇恨和威脅信息是在5月14日。

根據投訴書，在18起需刷門禁卡才能進入的案例中的16起，警方發現仇恨和威脅信息前的幾天內，方子桓曾進入相關建築。監控錄像還顯示，方子桓在部分信息被發現前一天，曾進出寫有這些信息的洗手間或洗手間區域。

方子桓目前被聯邦當局羈押，並於7月13日再次出庭，在首席治安法官Nathanael Cousins面前確定辯護律師人選。

加州北區助理聯邦檢察長格里斯沃爾德（Sarah E. Griswold）正在負責此案的起訴工作。此次起訴是聯邦調查局（FBI）在聖荷西州大警察局協助下開展調查的結果。

精華 FAQ

  • 他被指在聖荷西州大校園內張貼充滿仇恨與威脅的留言，並涉嫌提供虛假信息和製造虛假警報，因而遭聯邦當局逮捕並提起刑事指控。

  • 訊息寫有「下周將發生大規模爆炸」等警告，還出現「殺光所有猶太人、穆斯林、黃種人和墨西哥人」等仇恨字句，並配有多處納粹符號。

  • 起訴書指出，相關紙張上發現他的指紋，且監視畫面顯示他在多起訊息出現前曾進出相關建築與洗手間，警方據此掌握其涉案線索。

加州 墨西哥 聖荷西

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