屋崙國際大道賣淫、人口販賣愈演愈烈 市府多管齊下掃黃

圖為屋崙國際大道。(Google Maps)

居民稱屋崙 的國際大道（International Boulevard）上，經常有超過100名女性被老鴇逼迫當街曝露攬客賣淫。但市政府是否有能力清除這個長久存在的色情毒瘤？

舊金山紀事報報導，在國際大道上，一群穿著塑膠厚底高跟鞋和性感內衣的女子和女孩站在十字路口，向過往車輛揮手。在屋崙這條被一些人稱為「刀鋒」（the Blade）的15個街區長的路段上，有時會聚集超過100名這樣的女子。

然而，在去年11月一個下著雨的夜晚，屋崙女警官費魯菲諾（Wendoly Ferrufino）駕車經過這裡時，她只在尋找其中一人：一個17歲的寄養兒童，幾周前她從南加州 的一家集體宿舍失蹤。警方利用一款能夠識別潛在人口販賣受害者的軟體，將她的照片與屋崙發布的一則網路性交易廣告進行了比對。

當晚早些時候，一名警官假扮成嫖客，傳了簡訊給廣告上的號碼。女孩很快回覆：「140美元口交。」她告訴警官在附近的Motel 6見面，警方稱那裡是賣淫活動的重災區。警局的有限特定經費每周僅夠開展一次此類臥底行動，遠遠不足以應對街頭賣淫女子的激增。

「刀鋒」街區長期以來都是灣區 臭名昭著的賣淫聚集地。但許多沮喪的居民和商家表示，他們從未見過現今這樣的景象。清晨，從美麗湖附近亞洲市場回來的老居民們推著小車，從半裸的賣淫女子前面經過。送孩子去富蘭克林小學的家長會繞過國際大道，免得孩子看到猥褻景象。 紅點標示出的那條路，就是國際大道（International Boulevard）。(谷歌地圖)

多年來，屋崙一直在爭論打擊「刀鋒」販賣人口的最有效方法：是應該專注於打擊賣淫婦女、人口販子還是嫖客。傳統上，逮捕女子是清理街頭最快的方式。但近年來，州遊蕩法的修改迫使警方採取更密集的臥底行動——而就在此時，市政府卻削減了對掃黃小組的撥款。

逮捕和起訴數量下降，「刀鋒」人口販賣愈演愈烈。如今，警員們在新一屆屋崙領導階層的領導下工作，他們致力於重新重視國際大道。市議會恢復了對掃黃小組的有限撥款，州議會也部分恢復了舊的遊蕩法。市政府也試圖透過執法、民事處罰和設置交通路障來打擊人口販運。

但「刀鋒」經受住了屋崙幾代人的嚴厲打擊，而這座城市仍在努力解決導致女孩們最初聚集到國際大道上的根本原因。