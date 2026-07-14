屋崙競技場、體育館股份賣了 1.25億分七年收款

圖為屋崙體育場（Oakland Arena and Coliseum）。(取自谷歌地圖)

在經歷數十年的再開發嘗試，以及留住職業體育球隊無果後，屋崙 市府官員周一投票 決定，以1億2500萬元出售市府持有的老舊競技場（Coliseum）和體育館（Arena）權益。

這項涉及兩家開發商的交易附帶一項條件：體育館交易完成後，屋崙市府將先行收到5000萬元；其餘競技場款項連同利息，則會在未來七年內支付。這些條款是推動這筆期待已久交易的關鍵，但也可能使市府面臨繼續持有老舊競技場的風險。

市府官員周一慶祝這項交易的達成，稱其將創造就業機會和經濟活動，市府可持續取得門票收入，且無須承擔前期成本。市府表示，交易完成後，該物業每天總計1萬6400元的維護和營運費用，將轉由新業主承擔。

關於兩座場館未來的談判已持續多年。隨著三支職業球隊相繼離開，市府與縣府一直承受這些老舊且使用不足設施所帶來的財務負擔。 圖為屋崙競技場（Oakland Coliseum）。(取自谷歌地圖)

「這是值得慶祝的一天。」屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）在記者會上說，「這些投資早就應該到來，我們的社區值得擁有這些投資。」

根據上周提供給市府官員的一份報告，屋崙最早可於9月、最晚於明年1月出售該物業上的兩塊土地，即競技場和體育館地塊。不過，兩筆交易的條款並不相同。

體育館地塊交易完成時，市府將收到5000萬元。但競技場地塊的6000萬元款項，在扣除OAC已支付的500萬元訂金後，將由買方在未來七年內分期支付。OAC是Loop Capital與非洲裔美國人體育娛樂集團（African American Sports and Entertainment Group）組成的合作團體。

市府工作人員指出，一旦OAC取得土地使用許可，「實際付款時間可能大幅提前」。當OAC取得建築許可後，市府還將再收到1500萬元，使市府出售整個園區所獲得的總價達到1億2500萬元。此外，市府也將取得兩座場館門票收入的6%。

阿拉米達縣已與相關方面協商，以6500萬元出售其持有的競技場物業50%權益。縣府也同意以類似方式延後收取款項。

根據新條款，市府和縣府將把體育館地塊分拆出來，出售給由OAC選定的買方Oak View Group，成交價為1億元，市府和縣府將各分得一半。Oak View在競爭中擊敗了目前負責管理該體育館的Legends Global。