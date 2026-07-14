我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

屋崙競技場、體育館股份賣了 1.25億分七年收款

記者王子涵／屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為屋崙體育場（Oakland Arena and Coliseum）。(取自谷...
圖為屋崙體育場（Oakland Arena and Coliseum）。(取自谷歌地圖)

在經歷數十年的再開發嘗試，以及留住職業體育球隊無果後，屋崙市府官員周一投票決定，以1億2500萬元出售市府持有的老舊競技場（Coliseum）和體育館（Arena）權益。

這項涉及兩家開發商的交易附帶一項條件：體育館交易完成後，屋崙市府將先行收到5000萬元；其餘競技場款項連同利息，則會在未來七年內支付。這些條款是推動這筆期待已久交易的關鍵，但也可能使市府面臨繼續持有老舊競技場的風險。

市府官員周一慶祝這項交易的達成，稱其將創造就業機會和經濟活動，市府可持續取得門票收入，且無須承擔前期成本。市府表示，交易完成後，該物業每天總計1萬6400元的維護和營運費用，將轉由新業主承擔。

關於兩座場館未來的談判已持續多年。隨著三支職業球隊相繼離開，市府與縣府一直承受這些老舊且使用不足設施所帶來的財務負擔。

圖為屋崙競技場（Oakland Coliseum）。(取自谷歌地圖)
圖為屋崙競技場（Oakland Coliseum）。(取自谷歌地圖)

「這是值得慶祝的一天。」屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）在記者會上說，「這些投資早就應該到來，我們的社區值得擁有這些投資。」

根據上周提供給市府官員的一份報告，屋崙最早可於9月、最晚於明年1月出售該物業上的兩塊土地，即競技場和體育館地塊。不過，兩筆交易的條款並不相同。

體育館地塊交易完成時，市府將收到5000萬元。但競技場地塊的6000萬元款項，在扣除OAC已支付的500萬元訂金後，將由買方在未來七年內分期支付。OAC是Loop Capital與非洲裔美國人體育娛樂集團（African American Sports and Entertainment Group）組成的合作團體。

市府工作人員指出，一旦OAC取得土地使用許可，「實際付款時間可能大幅提前」。當OAC取得建築許可後，市府還將再收到1500萬元，使市府出售整個園區所獲得的總價達到1億2500萬元。此外，市府也將取得兩座場館門票收入的6%。

阿拉米達縣已與相關方面協商，以6500萬元出售其持有的競技場物業50%權益。縣府也同意以類似方式延後收取款項。

根據新條款，市府和縣府將把體育館地塊分拆出來，出售給由OAC選定的買方Oak View Group，成交價為1億元，市府和縣府將各分得一半。Oak View在競爭中擊敗了目前負責管理該體育館的Legends Global。

精華 FAQ

  • 市府決定以1億2500萬元出售持有的老舊競技場與體育館權益，其中體育館與競技場地塊分開交易，並採取先收部分、其餘分期的付款方式。

  • 體育館交易完成後，市府會先收到5000萬元；競技場款項扣除訂金後，則由買方在未來7年內支付。若後續取得許可，部分款項還可能提早到位。

  • 市府認為交易可帶來就業與經濟活動，且無須再負擔每天1萬6400元的維護營運費用，還能持續取得6%的門票收入，減輕長期財務壓力。

屋崙 投票

上一則

演習變真救援 SFO附近水域船隻翻覆 聖馬刁縣警救3人

下一則

工作早完成卻不下班…8成Z世代承認最常「裝忙」

延伸閱讀

百萬公廁遭抵制 舊金山改革採購制度 遊樂場最先收益

百萬公廁遭抵制 舊金山改革採購制度 遊樂場最先收益
聖地牙哥設850萬元基金保住平價房 遭眾議員候選人質疑

聖地牙哥設850萬元基金保住平價房 遭眾議員候選人質疑

涉庇護所合約賄案 朱艷波獲准看世界盃賽 出庭否認指控

涉庇護所合約賄案 朱艷波獲准看世界盃賽 出庭否認指控
市府撥款5000萬翻新10社區公園 下東城華埠旁公園在列

市府撥款5000萬翻新10社區公園 下東城華埠旁公園在列
曼達尼、議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

曼達尼、議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬