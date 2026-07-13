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詐騙電話接不完？華人多年用這招「秒拆穿」

記者趙健╱洛杉磯報導
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詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙...
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

「Can you spell my name?」接起陌生電話後，洛杉磯華人楊先生第一句不是回答對方問題，而是反問這句話，讓對方拼寫自己的名字。多年來，他靠著這個小習慣，提高辨識真假銀行來電的警覺，也曾因此識破無數假冒客服詐騙。

楊先生日前接到一通手機來電，螢幕顯示為「American Express」，對方自稱是American Express信用卡客服，表示他的信用卡16分鐘前出現一筆2900.61美元可疑交易，詢問是否為本人刷卡。

「一開始真的很容易相信。」楊先生表示，手機顯示American Express，加上對方提到信用卡末四碼及高額交易，一般人很容易誤以為信用卡遭盜刷，進而配合對方指示。

不過，楊先生沒有直接回答，而是請對方拼寫自己的名字，接著再詢問交易發生在哪個國家、商家詳細資訊及其他交易內容。隨著問題愈來愈多，對方開始答非所問，表達也變得支離破碎，最後乾脆直接掛斷電話。

「請對方先拼我的名字」，是楊先生多年來辨識陌生來電的一個習慣。他表示，多年前申辦手機號時，曾刻意將自己的英文名少打一個字母，因此電信公司系統留下的是一個「特殊版本」的姓名。從那之後，只要接到自稱銀行、信用卡公司或其他客服單位的陌生來電，他都會先請對方拼出自己的名字。「如果對方念出的，是我當初故意拼錯的那個名字，我就知道，他掌握的不是真的銀行客戶資料，而是從其他管道取得的個人資訊。」

他表示，近年接到不少詐騙電話，對方念出的幾乎都是「特殊版本」的名字，因此推測，詐騙集團掌握的資料可能來自他在網路平台留下的個人電話，而非銀行客戶資料。

他也強調，這只是自己多年來累積的經驗，不代表百分之百準確。

他表示，這個方法最大的好處，是能快速決定是否值得繼續通話。「有時候工作很忙，根本沒時間慢慢分辨真假。我現在接到陌生電話，第一句就請對方拼我的名字。如果名字不對，我大概就知道不用繼續浪費時間了。」

根據聯邦貿易委員會（FTC）統計，冒充詐騙近年一直是美國最常見的詐騙類型之一。詐騙集團經常假冒銀行、信用卡公司、政府機關或知名企業，以帳戶異常、可疑交易等理由，誘導民眾提供信用卡資料、網路銀行帳號、一次性驗證碼，甚至要求將資金轉入所謂的「安全帳戶」。

FTC提醒，民眾不要因為手機來電顯示銀行或信用卡公司名稱，就相信來電是真的。詐騙集團可利用偽裝來電顯示技術，讓電話看起來像是來自銀行、政府機關，甚至是自己熟悉的電話號碼，以降低受害人的戒心。

FBI網路犯罪投訴中心（IC3）提醒，真正的金融機構通常不會在主動來電時要求客戶提供密碼、一次性驗證碼、多重驗證碼，或要求將資金轉往其他帳戶。若接獲自稱銀行客服的電話，最安全的做法是立即掛斷，再利用信用卡背面或銀行官網公布的客服電話主動聯繫確認，而不是依照來電者提供的電話回撥。

精華 FAQ

  • 他不直接回答對方問題，而是先要求對方拼寫自己的名字。若對方念出他刻意留在系統中的「特殊版本」姓名，便可判斷來電者掌握的資料來源可疑。

  • 對方自稱是American Express客服，並指出他的信用卡在16分鐘前出現一筆2900.61美元可疑交易，還提到末4碼與交易異常，企圖讓他相信帳戶遭盜刷。

  • 兩機構都提醒，不要只因來電顯示像銀行就相信真實性；應立刻掛斷，再用信用卡背面或官網公布的客服電話主動聯繫確認，且不要提供密碼或驗證碼。

洛杉磯 華人

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