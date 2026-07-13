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百萬公廁遭抵制 舊金山改革採購制度 遊樂場最先收益

記者王子涵／舊金山報導
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由舊金山市議員與時任市長共同推動的「合作採購」法案，已開始為舊金山市府帶來實際成...
由舊金山市議員與時任市長共同推動的「合作採購」法案，已開始為舊金山市府帶來實際成效，其中最大的受益者並非公廁，而是社區遊樂場。（記者王子涵╱攝影）

舊金山2022年一座預估造價高達170萬美元的公共廁所曾引發全國關注，也間接推動市府改革採購制度。兩年後，由市議員與時任市長共同推動的「合作採購」（Cooperative Purchasing）法案，已開始為市府帶來實際成效，其中最大的受益者並非公廁，而是社區遊樂場。

這項法案於2024年生效，允許市府各部門針對500萬美元以下的小型公共工程，可直接採用其他政府部門已完成招標的合約，以集體採購方式向製造商購買設備，免去重新招標程序，縮短工期並降低成本。

公園局表示，透過新制度，每座遊樂場翻新工程平均可節省超過100萬美元，施工時間也從過去3至5年縮短至約18個月。以往一座遊樂場翻修需花費300萬至500萬美元，如今約130萬至150萬美元即可完成。

翻新工程通常包括更換遊樂設施、人造草皮、安全地墊，以及依據「美國身心障礙者法」（ADA）改善無障礙設施。公園局指出，目前全市仍有大量老舊遊樂場等待更新，未來15年平均每年至少需翻修10座，才能消化累積多年的需求。

首座採用合作採購方式完成翻新的遊樂場位於Bernal Heights。目前Hayes Valley的Koshland遊樂場及McLaren Park內的Louis Sutter遊樂場也正施工中。此外，列治文區的Lincoln Park遊樂場去年遭人縱火損毀後，也僅花約六個月便完成修復。

公園局副局長魯尼克(Kelli Rudnick)表示，新制度讓專案管理人員能同時負責更多工程，「這讓我們能更有效率地運用時間與預算，也讓更多社區遊樂場得以更快恢復使用。」

除了遊樂場外，合作採購也應用於公共廁所建設及運動場草皮更換，包括Precita Park、Stern Grove及Franklin Square的新公廁均採用預製結構，相關小型工程合計已節省超過25萬美元。

根據都市政策智庫SPUR今年發布的報告，舊金山市府每年約160億美元預算中，超過三分之一用於採購公共工程與服務。然而，一份市府採購合約平均需要8個月至一年以上才能完成，每份合約行政成本至少約2萬2000美元。SPUR指出，聯邦、州及地方層層疊加的採購規定，使整個流程愈來愈複雜，也提高小型企業參與政府標案的門檻。

推動法案的舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）表示，合作採購只是改善政府效率的一步，真正的挑戰仍是如何全面簡化繁瑣的採購制度。他目前也支持市長羅偉（Daniel Lurie）提出的改革方案，希望透過修改市憲，將更多市府採購權限集中至市府行政官辦公室，以進一步提升效率、節省納稅人支出。

精華 FAQ

  • 起因是2022年一座造價高達170萬美元的公共廁所引發全國關注，暴露市府採購程序冗長且成本偏高，促使市議員與市長推動改革。

  • 新制度讓500萬美元以下工程可直接沿用其他政府部門已招標合約，免去重新招標，平均每座遊樂場可省逾100萬美元，工期也從3至5年縮短至約18個月。

  • 這項制度也用於公共廁所建設與運動場草皮更換，像Precita Park、Stern Grove及Franklin Square等新公廁採預製結構，相關小型工程合計已節省超過25萬美元。

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