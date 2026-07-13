美華婦女會矽谷分會 歡慶40周年

美華婦女會矽谷分會於7月11日在薩拉度加舉行分會成立40周年慶祝活動。以及新舊任會長交接。左起新任會長顧家儷、創會會長李恕愛、卸任會長呂鈺凡。（美華婦女會矽谷分會提供)

美華婦女會矽谷 分會於7月11日在薩拉度加舉行分會成立40周年慶祝活動，以及新舊任會長交接暨獎學金發放。分會會長呂鈺凡頒發感謝狀給創會會長李恕愛，謝謝她當年成立此分會，播下種子，。0 年來，經由歷屆會長和會員的共同努力，得以茁壯發展。同時也頒發傑出服務獎給張琛，表彰她多年來對此會的貢獻。

創會會長李恕愛於1989年離開灣區赴伊利諾州 ，繼續致力於將她創立矽谷分會理念推廣到中西部，成就卓著。曾擔任普度大学校长諮询顾問20多年，以及普度大学教育學院天才教育委員20多年、瑞柏市府委员，以及下列組織擔任會長：北伊利诺州華人協会，瑞柏市／萊爾市婦女會，中西部北一女校友會中西部政大校友会。

美華婦女會矽谷分會延續DC總會宗旨，致力於提升華裔婦女地位，鼓勵華人積極參與主流社會，建立自信自重，改進華人形象，促進種族文化瞭解，爭取華人機會平等，並連結其他團體共同努力。多位矽谷分會會員擔任民選公職，包括前洛斯蓋圖-薩拉度加學區 前學區委員張琛、現任委員曾景琳，聖塔克拉拉谷水利局董事會成員薛乃莊，前佛利蒙市長高敘加，前薩拉度加市長朱淑玲等。

1988 年10月矽谷分會為亞裔社區選民舉辦首場競選公職人員政見發表會，聯邦及加州各層級候選人積極與會，兩百聽眾到場，是這一分會創下的里程碑。

卸任會長呂鈺凡感謝團隊共同努力，舉辦各項活動，包括箱根園農曆新年慶祝、網上跳舞、做菜教學、清理河流廢棄物、圖書館插花及刻印講座，阿茲海默協會(Alzheimer’s Association) 健行、社區服務、會員聯誼。

新會長顧家儷介紹新團隊，也希望接棒繼續努力，嘉惠社區。

今年美華婦女會矽谷分會的青年成就獎得主，是來自米提高中12 年級的學生歐陽孝恩.。她不僅學業成績優秀, 在游泳方面也有很傑出的表現, 得過許多獎項。並在課餘時參與社區活動，教導小孩子游泳技能。由於她卓越的表現，提前被耶魯大學錄取。將於明年秋天赴耶魯大學就讀。

會中也有兩位傑出的華裔美籍作家，分享她們以華人在美經歷為題的英文小說：

李嘉音（Lily Lee）為矽谷分會前任會長，著有「Fire Scar」，揭開一段鮮為人知的早期華裔美國歷史。

Veronica Li美華婦女會維吉尼亞分會會員，著有「1882: A Gold Mountain Odyssey」，描寫從淘金熱到排華法案時期的早期華人在美歷史小說。

活動上新舊會員共聚一堂，回顧以往，展望未來，大家都覺得獲益良多。美華婦女會矽谷分會歡迎·新會員加入陣容，網址OCAW-SVC.org。