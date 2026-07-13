小豬賽跑、拖拉機垃圾賽、遊樂園 與灣區最大集市閉幕

世界盃球迷觀賽派對（記者王子涵╱攝影）

阿拉米達縣集市（Alameda County Fair）12日迎來閉幕式，為近一個月的夏季嘉年華畫下句點。這個灣區 規模最大的集市每年吸引近60萬人遊玩，不僅有適合家庭與低齡小朋友的小豬賽跑、剪羊毛、摸山羊等親子 活動，也有面向青少年的跳樓機、過山車等刺激項目，閉幕式當天更有無人機秀、拖拉機拉力賽、演唱會等活動，活動一路持續至晚間。

阿拉米達縣集市位於東灣的布利桑頓，每年夏季舉辦，是灣區最具代表性的年度活動之一。今年現場設有超過100個美食與攤販，提供炸物、甜點、燒烤等各式經典嘉年華美食，也有遊戲攤位及大型遊樂園，讓不少家庭一待就是一整天。

今年適逢美國建國250周年，主辦單位也特別在園區增設大量美國主題裝飾，並設置911紀念區，展示來自紐約世貿中心雙子星大樓原址的鋼梁，讓遊客在娛樂之餘，也能了解歷史事件的意義。

園區最受家庭歡迎的區域之一是農牧展示區，小朋友不僅能近距離接觸山羊、綿羊、乳牛等農場動=-物，還能觀看剪羊毛示範以及深受歡迎的小豬賽跑活動，現場笑聲不斷。不少家長表示，孩子從小在城市長大，平時少有機會接觸農場生活，因此每年都會特地帶孩子前來，與動物與大自然親切接觸。

青少年及年輕遊客則聚集在嘉年華遊樂區，各式高速過山車、跳樓機及大型旋轉設施排起長龍，不時傳出尖叫與歡呼聲，成為園區最熱鬧的區域之一。

近期也恰逢美加墨世界盃進入淘汰賽環節，主辦方在園區內設置三處球迷觀賽派對。11日傍晚6點，超過百名球迷在草坪的大屏幕前駐足觀看阿根廷對陣瑞士的四強賽。

除了遊樂設施，今年集市安排多場演唱會及特技表演，包括Boyz II Men、En Vogue及Gene Simmons Band等知名藝人登台演出，並舉辦越野特技自行車秀、怪獸卡車表演及拖拉機拉力賽等活動，讓民眾從白天一路玩到晚上。

閉幕日晚間則以無人機燈光秀為活動壓軸。數百架無人機在夜空中變換出不同圖案，搭配音樂演出，吸引大批民眾駐足欣賞，也為今年集市劃下圓滿句點。

阿拉米達縣集市已有百餘年歷史，是北加州歷史最悠久、規模最大的夏季嘉年華，每年結合農業教育、家庭娛樂、美食及音樂表演，不僅是灣區夏季的重要活動，也成為許多家庭每年固定造訪的傳統。

阿拉米達縣集市已有百餘年歷史，是北加州歷史最悠久、規模最大的夏季嘉年華。（記者王子涵╱攝影）

小豬賽跑深受歡迎。（記者王子涵/攝影）