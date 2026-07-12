闖空門還偷車 金山警用無人機逮竊賊、追回失車

舊金山警局用自動車牌辨識系統（ALPR）協助破案。（記者李怡翻攝/SFPD案件視頻）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山警局偵破一起熟睡住宅竊盜案，28歲嫌犯偷走民宅財物與車庫汽車後，警方透過ALPR、無人機及便衣埋伏將其逮捕，並全數追回失車與贓物。

舊金山 警局（SFPD）近日偵破一起入室竊盜案件，一名28歲男子涉嫌深夜潛入民宅行竊，不僅偷走屋內財物，還將停放在車庫內的汽車開走。警方透過自動車牌辨識系統（ALPR）鎖定失車位置，並結合無人機及多個警隊埋伏追蹤，成功將嫌犯逮捕，並將失車及遭竊物品全數追回。

警局表示，案件發生於7月3日凌晨，位於舊金山市北區警區範圍內，一戶住宅報案稱家中遭人入室竊盜。警員到場調查後發現，嫌犯趁屋主一家熟睡時潛入住宅，搜刮財物，並將停放於車庫內的汽車一併偷走。

舊金山警局即時調查中心隨後接獲自動車牌辨識系統（ALPR）警報，顯示遭竊車輛正在舊金山市內行駛。警方立即啟動「無人機先遣應變行動」派遣無人機追蹤動向，同時由多個便衣警探小組協同監控車輛行蹤。

舊金山警局用自動車牌辨識系統（ALPR）協助破案。（記者李怡翻攝/SFPD案件視頻）

警方指出，嫌犯最後駕駛失車進入南區警區一處巷弄，當其下車時，埋伏在現場的便衣警員立即上前將其逮捕，全程未發生衝突。

警方確認嫌犯為28歲的Dylan Ward。逮捕時，他身上穿著的衣物也是從被害人住家偷來的，而遭竊車輛內仍放有大量來自受害人住宅的失竊物品。警方隨即將所有失竊財物，包括汽車，完整歸還給屋主。

Ward目前已被收押至舊金山縣監獄，面臨一級入室竊盜，持有失竊車輛及持有贓物等多項罪名。

此案屬於俗稱的熟睡住宅竊盜案，意即嫌犯趁住戶仍在屋內、甚至熟睡時闖入行竊。警方表示，這類案件因屋主與嫌犯可能直接接觸，風險遠高於一般住宅竊盜，也再次提醒市民，睡前應確認門窗及車庫上鎖，妥善保管車鑰匙及貴重物品，以降低遭竊風險。