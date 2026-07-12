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比約會App更能核實個人背景 美求職者在LinkedIn網站找對象

編譯廖宜怡／綜合報導
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社群網站領英無意間成為人們尋找約會對象的平台。（美聯社）
社群網站領英無意間成為人們尋找約會對象的平台。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

最新調查指出，部分美國職場人士已在LinkedIn上尋找戀愛對象，原因是其背景資訊較交友App可信，但多數人仍擔心這麼做會損害名聲。

多年來，經常為人詬病的社群網站領英（LinkedIn）一直是一個被用來炫耀職業成就、申請真偽難辨的工作、科技公司領導人發表脫離現實言論的平台。如今，根據一份最新報告，有些人開始使用它來尋找潛在約會對象。

SFGate報導，今年4月，履歷製作網站Zety在收集1000多名美國職場人士的回饋後發現，有八分之一的受訪者表示，他們透過領英發展出戀愛關係。儘管有65%的受訪者擔心，透過該網站約會會損害他們的名聲，但其他35%的受訪者似乎並無這種顧慮。

調查報告表示，領英不太可能取代像Tinder或Hinge等約會應用程式，但五分之一的受訪者表示，他們曾使用領英來尋找潛在伴侶，而且近50%的人認為，領英上的資訊比約會應用程式上的資訊更值得信賴。

Zety職業專家艾斯卡雷拉（Jasmine Escalera）表示，儘管近四分之三的受訪者認為，領英應嚴格作為職業用途，但仍有26%的人表示，它用於約會「無可厚非」。

數據顯示，使用領英尋找約會對象的男性比率是女性的兩倍多，而且不同世代的比率也不相同，千禧世代為33%，Z世代為27%，X世代為19%，嬰兒潮世代為6%。

報告指出，領英頁面上可引起人們「浪漫興趣」的前五大要素是個人照片和簡介，其次是共同朋友人數、職業道路和教育程度。

艾斯卡雷拉說：「現代職場人士不再像過去那樣嚴格畫分職業身分和個人身分。領英個人資料所傳遞的訊息遠不止於職業背景，還能讓人深入了解他人個性、價值觀和信譽。這也解釋了為何有些人不再僅著眼於拓展人脈，而是以更個人化的角度來看待這個平台。」

不過，報告稱，在領英上向其他用戶發送浪漫訊息並不能保證一定會成功，受訪者對在領英上收到浪漫訊息有不同的反應。

數據顯示，34%收到浪漫訊息的人會感到不自在，32%的人表示會視情況而定，19%的人會封鎖或舉報對方，16%的人會感到受寵若驚。

報告稱，在這個充斥著虛假訊息的世界裡，疲憊不堪的人們認為，領英或許可以成為一個可過濾假訊息的途徑。

報告寫道：「領英已無意間成為約會世界的藍勾勾認證標誌，它比傳統約會應用程式更能核實個人背景。」

精華 FAQ

  • 報導指出，原本以職場人脈與履歷展示為主的LinkedIn，近來被一些美國職場人士拿來尋找潛在約會對象，甚至發展出戀愛關係，成為意外的交友管道。

  • 近50%的受訪者認為，LinkedIn上的資訊比Tinder或Hinge等約會App更值得信賴，因為它能呈現較完整的職業背景、教育程度與共同關係，較像可驗證的個人履歷。

  • 反應相當分歧，34%的人會感到不自在，32%的人會視情況而定，19%的人表示會封鎖或舉報對方，只有16%的人會覺得受寵若驚，顯示接受度並不高。

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