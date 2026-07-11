舊金山中等收入家庭住房嚴重短缺 僅2.1%房源可負擔

舊金山的中產階級住房嚴重短缺。（美聯社）

據線上房地產 交易平台Realtor.com研究報告，對於許多潛在購房者而言，在舊金山 這樣一座充滿活力的城市裡找到一套價格合理的住房，這個夢想似乎正變得愈來愈遙不可及。雖然從表面上看，房地產市場往往表現強勁，但深入分析後會發現，現有房源與普通民眾真正能負擔得起的房價 之間存在顯著脫節。

這一關鍵問題在「2026年5月住房供需失衡報告」（May 2026 Housing Mismatch Report）中得到了突出體現，該報告是由Realtor.com®與全國房地產經紀人協會®（National Association of Realtors®，NAR）合作完成的分析報告。報告顯示，在中等收入家庭中，當前住房市場的供應缺口依然最大。

年收入約7萬5000美元的購房者目前能夠負擔的價格上限約為26萬1140美元，但全國範圍內低於這一價格區間的房源僅占掛牌總量的約23%，而在供需平衡的市場中，這一比率應為約44%。這意味著這些購房者可負擔的房源實際短缺約31萬1000套。

報告發現，在舊金山，對於年收入約7萬5000美元的購房者而言，住房存在「嚴重短缺」的情況。2026年3月，僅有2.10%的房源對這些購房者而言是可負擔的，雖然較2025年3月的1.90%略有上升，但市場仍缺口2475套可負擔房源。但人們有理由相信，持續的努力將為未來的購房者帶來改善。

解決住房供需失衡問題，僅靠增加可售住房總數是不夠的。新房源的類型和價格區間對於打造真正平衡的市場至關重要。

Realtor.com首席經濟學家赫爾（Danielle Hale）強調了這一點，她說：「數據清楚地表明，僅靠增加房源數量不足以激活住房市場；真正的復甦需要價格區間合理的住房。」

赫爾提醒道：「除非入門級和中端市場的住房供應量增長到足以滿足需求，否則儘管購房負擔能力和房源數量在表面上有所改善，許多買家仍會覺得市場遙不可及。」這凸顯了開展有針對性的開發、以滿足更廣泛買家群體經濟現實需求的必要性。

NAR首席經濟學家兼房地產研究總監艾維潔露（Nadia Evangelou）對此表示贊同︰「美國住房市場繼續面臨著待售房源與購房者支付能力之間的結構性錯配，目前可售房源中仍有過多集中在較高價格區間，導致入門級和中產階級購房者的選擇嚴重不足。」