我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

舊金山中等收入家庭住房嚴重短缺 僅2.1%房源可負擔

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山的中產階級住房嚴重短缺。（美聯社）
舊金山的中產階級住房嚴重短缺。（美聯社）

據線上房地產交易平台Realtor.com研究報告，對於許多潛在購房者而言，在舊金山這樣一座充滿活力的城市裡找到一套價格合理的住房，這個夢想似乎正變得愈來愈遙不可及。雖然從表面上看，房地產市場往往表現強勁，但深入分析後會發現，現有房源與普通民眾真正能負擔得起的房價之間存在顯著脫節。

這一關鍵問題在「2026年5月住房供需失衡報告」（May 2026 Housing Mismatch Report）中得到了突出體現，該報告是由Realtor.com®與全國房地產經紀人協會®（National Association of Realtors®，NAR）合作完成的分析報告。報告顯示，在中等收入家庭中，當前住房市場的供應缺口依然最大。

年收入約7萬5000美元的購房者目前能夠負擔的價格上限約為26萬1140美元，但全國範圍內低於這一價格區間的房源僅占掛牌總量的約23%，而在供需平衡的市場中，這一比率應為約44%。這意味著這些購房者可負擔的房源實際短缺約31萬1000套。

報告發現，在舊金山，對於年收入約7萬5000美元的購房者而言，住房存在「嚴重短缺」的情況。2026年3月，僅有2.10%的房源對這些購房者而言是可負擔的，雖然較2025年3月的1.90%略有上升，但市場仍缺口2475套可負擔房源。但人們有理由相信，持續的努力將為未來的購房者帶來改善。

解決住房供需失衡問題，僅靠增加可售住房總數是不夠的。新房源的類型和價格區間對於打造真正平衡的市場至關重要。

Realtor.com首席經濟學家赫爾（Danielle Hale）強調了這一點，她說：「數據清楚地表明，僅靠增加房源數量不足以激活住房市場；真正的復甦需要價格區間合理的住房。」

赫爾提醒道：「除非入門級和中端市場的住房供應量增長到足以滿足需求，否則儘管購房負擔能力和房源數量在表面上有所改善，許多買家仍會覺得市場遙不可及。」這凸顯了開展有針對性的開發、以滿足更廣泛買家群體經濟現實需求的必要性。

NAR首席經濟學家兼房地產研究總監艾維潔露（Nadia Evangelou）對此表示贊同︰「美國住房市場繼續面臨著待售房源與購房者支付能力之間的結構性錯配，目前可售房源中仍有過多集中在較高價格區間，導致入門級和中產階級購房者的選擇嚴重不足。」 

精華 FAQ

  • 報告顯示，2026年3月舊金山僅有2.1%的掛牌房源，對年收入約7萬5000美元的購屋者而言屬於可負擔範圍，較去年略增，但仍明顯不足。

  • 年收入約7萬5000美元的購屋者，能負擔的房價上限約26萬1140美元；但全美低於此價格的房源僅占23%，遠低於平衡市場應有的44%，短缺約31.1萬套。

  • 專家強調，單純增加房源總量不夠，還必須提高入門級與中端價格帶住房供應，讓新建房屋更貼近買家支付能力，才能真正縮小供需落差。

房地產 舊金山 房價

上一則

53歲蠢賊入室盜竊竟自拍 照片成了逮捕證據

下一則

蘋果控告OpenAI竊商業機密 兩公司合作關係出現裂痕

延伸閱讀

資深房產顧問王芳談 新州房市熱度攀升! 房市進入黃金期

資深房產顧問王芳談 新州房市熱度攀升! 房市進入黃金期
舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴
艾姆瑞維爾公寓多 導致房價下跌

艾姆瑞維爾公寓多 導致房價下跌
紐約租金凍漲 專家憂市場價租戶恐埋單

紐約租金凍漲 專家憂市場價租戶恐埋單
惠譽：中國2026年新房銷售恐跌11%至13% 脆弱復甦未改觀

惠譽：中國2026年新房銷售恐跌11%至13% 脆弱復甦未改觀

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現