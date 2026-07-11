53歲蠢賊入室盜竊竟自拍 照片成了逮捕證據
警方稱，灣區一宗入室盜竊案的嫌疑人，在盜竊價值超過10萬美元的財物時，還自拍了照片，這些照片後來被用作逮捕的證據。
舊金山紀事報報導，舊金山灣區一起入室盜竊案的調查中，出現了意想不到的轉折。警方稱，其中一名嫌疑人用自拍照記錄了犯罪過程，這些存在手機上的照片後來被調查人員用作證據。
美國峽谷市（American Canyon）警察局稱，7月6日，位於該地區Green Island Road的1100號街區，一家商戶報案稱發生入室盜竊案，價值超過10萬美元的工具、銅線和車輛被盜。警方確定了兩輛疑似作案車輛，並將資訊分享給了鄰近的執法機構，隨後在接下來的兩天內逮捕了兩名嫌疑人。
7月7日，阿拉米達縣警局在其轄區內攔截了一輛涉案車輛，並拘留了司機。美國峽谷市警員隨後趕到現場，逮捕了來自海沃的53歲男子萊馬斯（Daniel Lemas）。調查人員發現了與這起入室盜竊案相關的證據，其中包括警方所謂的萊馬斯犯案時的自拍照。
萊馬斯因與入室盜竊案相關的多項重罪指控，被關押在納巴縣懲教署，這些指控包括共謀、故意破壞和重大盜竊。第二天，海沃警方攔下第二輛與此案有關的車輛，並拘留了司機，他是49歲的海沃居民泰利（Dennis Tylij）。
警方稱，泰利因涉嫌重罪共謀犯罪被捕。7月8日，美國峽谷市警察局、納巴縣警局、海沃市警察局和納巴特別調查局的調查人員在海沃Arden Road的一處住宅執行了搜查令。當局表示，他們追回了部分從美國峽谷那家企業被竊的財物。
警方指出，位於美國峽谷市Green Island Road的商戶遭竊財物總值超過10萬美元，失物包括工具、銅線與車輛，顯示這並非一般小型竊案。 調查人員掌握兩輛疑似作案車輛後，將資訊通報周邊執法單位，接著在攔查過程中逮到涉案人員；其中53歲的Daniel Lemas手機內還有自拍犯案照，成為關鍵證據。 警方與納巴縣、海沃市及特別調查單位合作，先後逮捕2名嫌疑人，並在海沃一處住宅執行搜查令，成功追回部分遭竊財物，案件仍由相關單位持續調查。
精華 FAQ
警方指出，位於美國峽谷市Green Island Road的商戶遭竊財物總值超過10萬美元，失物包括工具、銅線與車輛，顯示這並非一般小型竊案。
調查人員掌握兩輛疑似作案車輛後，將資訊通報周邊執法單位，接著在攔查過程中逮到涉案人員；其中53歲的Daniel Lemas手機內還有自拍犯案照，成為關鍵證據。
警方與納巴縣、海沃市及特別調查單位合作，先後逮捕2名嫌疑人，並在海沃一處住宅執行搜查令，成功追回部分遭竊財物，案件仍由相關單位持續調查。
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