盛桃貪腐案回收公司 觸角曾伸向東灣政府

阿拉米達縣議會一位成員的幕僚長威爾遜在公職的同時，曾為被正接受調查的回收公司California Waste Solutions工作過。 （取自回收公司網頁）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，多年來，一家在屋崙 （Oakland）和聖荷西 （San Jose）擁有大量政府合同、人脈廣泛且目前正處於聯邦腐敗調查漩渦中心的回收公司，不斷將當地政界人士招入麾下，如今名單上又添新名：阿拉米達縣（Alameda County）議會成員赫伯特（David Haubert）的幕僚長威爾遜（Shawn Wilson）。

在為縣議會主席工作的同時，威爾遜還通過一份價值一萬美元的諮詢合同，在「California Waste Solutions 」公司工作了六個月。雖然公職人員被允許擁有其他收入來源，但必須每年進行申報，而威爾遜最初並未履行這一義務。

威爾遜表示，他於2023年12月至2024年6月期間為該公司工作，就在聯邦調查局（FBI ）於6月20日突襲California Waste Solutions 公司首席執行長楊子忠（David Duong）及其兒子楊英雄（Andy Duong）的住所之前。

楊氏父子於2025年1月被起訴，罪名包括行賄和共謀。據稱，他們向屋崙前市長盛桃（Sheng Thao）及其男友瓊斯（Andre Jones）提供回扣，以換取二人協助其成立的公司「Evolutionary Homes」獲得一項市政住房合同。他們均已表示不認罪。

「如果我早知道有這回事，我絕不會接受這份合同，」威爾遜說道。

在任何聯邦起訴書中，威爾遜均未被點名或提及。當被問及是否曾接受聯邦調查局（FBI）的問詢時，威爾遜表示他「已全面配合調查，且未被指控有任何不當行為」。

阿拉米達縣與California Waste Solutions 或Evolutionary Homes公司均無任何合同關係，赫伯特也未被指控有任何不當行為。

紀錄顯示，威爾遜最初並未在Form 700（根據州法律要求提交的年度利益衝突申報表）中申報這筆款項。他表示後來在附錄中補充了該金額，但未向「紀事報」提供該附錄的副本。

威爾遜是眾多曾為楊氏家族或其公司工作的東灣政客之一。

聯邦檢察長指控，楊氏父子每年向瓊斯支付9萬5000美元，讓他在Evolutionary Homes擔任一個「掛名」職位。

威爾遜表示，他在承接合同工作時是赫伯特辦公室的全職雇員。2023年，威爾遜的薪水為17萬7224美元。「我從事政治諮詢工作，只要不與我的本職工作發生衝突，縣法律顧問多年前就曾告知我，這一切都是可以做的，」他說，「我有本職工作，下班後我完全可以自由安排自己的時間。」