灣區高中畢業典禮槍擊案 5周後17歲嫌被捕

6月初在費爾菲德市一位高中畢業生剛領取證書後不久，遭槍擊身亡。經過五周追查，警方在德州逮捕一名嫌犯。（取自Pexels）

信使報（Mercury News）報導，18歲的貝克（Jamario Baker）在Sem Yeto高中畢業典禮結束後，於灣區 費爾菲德（Fairfield）一處停車場遭槍擊 身亡，五周後，聯邦法警局人員在費爾菲德警察局探員的陪同下，終於在德州 逮捕了該案的一名嫌犯。

執法人員周五（10日）上午對德州達拉斯-福和市大都市區（Dallas–Fort Worth）的一處住宅執行了搜查令和逮捕令。警方表示，這名17歲的嫌疑人（姓名未公開）因涉嫌謀殺及相關罪行，已被安全拘捕，過程中未發生任何意外。

該槍擊案嫌疑人將在等待引渡至蘇拉諾縣（Solano County）期間繼續羈押。

6月3日，貝克在剛領取畢業證書片刻後，便遭槍擊身亡。另外三名年齡分別為11歲、20歲和25歲的受害者也身中槍傷，但目前正在康復中。上個月，一名自稱是貝克姑媽的Mary Jones在Facebook上發帖稱，這位Sem Yeto高中的畢業生是在保護他11歲的妹妹時中彈的。

「此次逮捕標誌著本案調查取得重大進展，」費爾菲德警方周五發布新聞稿，「調查人員進行了數十次證人詢問，審查監控錄像和數字視頻，分析了照片及電子紀錄，執行了搜查令，處理了法醫證據，並協調多個管轄區的力量，最終構建了一個全面且可提起公訴的案件。」

此次逮捕發生在克勞奇（Brandi Crouch）在Facebook上發布一條帖子僅一天之後，該帖子中包含了一張畢業典禮上某人的照片，配文寫道：「這就是那個在我孫子畢業當天殺害他的懦夫。請幫我們找到他。為賈馬里奧貝克伸張正義。」

費爾菲德警局表示，調查仍在進行中，敦促任何掌握此案相關線索人士，致電（707）428-7600或發送電子郵件至[email protected]。

槍擊事件發生後的幾周裡，社區紛紛向貝克的家人伸出援手。

Sem Yeto高中的校長麥克莫里斯（John McMorris）表示，將新設「Jamario Baker Legacy Award」來紀念貝克。設立該獎項的初衷源於貝克在這所補習學校的成長歷程，以及他所展現出的非凡轉變。