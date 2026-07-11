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雪佛龍灣區總部持續搬遷 180名加州員工將調德州休士頓

編譯組／綜合報導
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石油巨擘雪佛龍公司繼續將公司運營從灣區遷出，其聖拉蒙約180名員工將於今年搬遷至...
石油巨擘雪佛龍公司繼續將公司運營從灣區遷出，其聖拉蒙約180名員工將於今年搬遷至德州休士頓。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

雪佛龍持續把灣區業務移往休士頓，約180名加州員工將於今年起陸續調職，並搭配更大規模重組與成本削減計畫。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，石油巨頭雪佛龍（Chevron）繼續將公司運營從灣區（Bay Area）遷出，預計其聖拉蒙（San Ramon）辦事處的約180名員工將於今年搬遷至休士頓（Houston）。

根據本月向加州就業發展廳提交的一份通知，搬遷工作預計將於9月1日前開始，員工可選擇提前搬遷。

雪佛龍在申報文件中強調，此舉屬於「工作地點調整，而非裁員或解僱」。

該公司表示，正在為受影響的員工提供搬遷援助及其他支持，這些員工已提前收到了預計搬遷日期的通知。涉及的崗位包括法律事務、信息技術、網絡安全、工程、商業運營、人力資源和企業傳播等部門。

預計2027年該公司還將進行更多崗位遷移，雪佛龍表示將在適當時候提交另一份通知。

雪佛龍於2024年宣布將總部從聖拉蒙遷至休斯頓，結束了其作為灣區最知名私營雇主之一的長久歷史。

此次最新申報是更廣泛重組計劃的一部分，該計劃已在加州裁減了數百個崗位，預計將使雪佛龍的全球員工總數減少多達20%。

2025年，雪佛龍曾宣布計劃在其原聖拉蒙總部裁減約600個職位。隨後，該公司又披露將在聖拉蒙和貝克斯菲（Bakersfield）的辦公室裁員175人。

該公司表示，此次重組旨在簡化運營、提高效率，並計劃到2026年底將成本削減多達30億美元。

精華 FAQ

  • 根據最新向加州就業發展廳提交的通知，約180名位於聖拉蒙辦公室的員工將在今年搬遷至休士頓，且可選擇提前移動。

  • 雪佛龍在申報文件中強調，這次安排屬於工作地點調整，並不是裁員或解僱；公司也表示會提供搬遷援助與其他支持。

  • 這是雪佛龍重組的一部分，該公司正持續把總部與相關職能從灣區轉向休士頓，同時已在加州裁減數百職位，目標到2026年底削減多達30億美元成本。

灣區 加州 休士頓

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