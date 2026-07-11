媲美商務艙、攜手米其林 華航豪華經濟艙全面升級

中華航空舊金山總經理曾煜屏（中）與其團隊成員。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 華航宣布豪華經濟艙全面升級，從地面服務、餐飲到備品與Wi-Fi皆更新，並結合米其林餐飲與Marc Jacobs設計，強化長程旅客體驗。

中華航 空（China Airlines）10日在灣區 半島舉行記者會，宣布全面升級豪華經濟艙（Premium Economy），從地面值機、機上餐飲、備品、Wi-Fi到聯名旅行包全面更新，並與多家米其林餐廳及國際時尚品牌Marc Jacobs合作，希望以更具質感的產品設計，吸引重視生活品味與旅行體驗的消費族群。

華航豪經艙全面升級，攜手米其林餐廳、Marc Jacobs打造高質感飛行體驗。（記者李怡/攝影）

華航豪經艙全面升級，攜手米其林餐廳、Marc Jacobs打造高質感飛行體驗。（記者李怡/攝影）

中華航空舊金山 總經理曾煜屏表示，此次豪華經濟艙升級，涵蓋旅客從機場到落地的完整服務流程。旅客可享有專屬報到櫃檯、優先登機、每件28公斤共兩件托運行李額度，以及波音777、空中巴士A350機隊提供的免費Wi-Fi無限瀏覽及文字訊息服務，讓長程飛行仍能保持與外界聯繫。

機上舒適度也同步提升，包括全新拖鞋、獨立包裝毛巾、商務艙等級毛毯、降噪耳機及無咖啡因草本茶等配備，部分用品直接採用商務艙規格，希望縮小豪華經濟艙與商務艙之間的體驗差距。

華航豪經艙全面升級，攜手米其林餐廳、Marc Jacobs打造高質感飛行體驗。（記者李怡/攝影）

餐飲是此次升級的一大亮點。華航持續深化與米其林餐飲品牌合作，機上餐點結合亞洲與西式料理，提供更多元的選擇。例如舊金山飛往台北航線豪華經濟艙主餐，包括蒜香煎鱈魚配蛋炒飯、炭烤菲力牛排佐洋芋泥，以及旅客可於官網預訂的限定餐點，如香烤羊排、慢燉牛頰肉等，讓旅客在萬呎高空也能享受接近餐廳水準的料理。

除了正餐，華航近年也積極與知名餐飲品牌合作，包括陽明春天、Toutouan、Le Ruban、五桐號（WooTea）、Peet′s Coffee、小小樹食等，將台灣在地特色與國際飲食文化帶上天空，打造具有辨識度的品牌形象。

華航此次也首次將時尚元素融入豪華經濟艙產品。全新過夜包（Amenity Kit）攜手美國知名時尚品牌Marc Jacobs，以及丹麥設計品牌FRAMA合作，以「Born for the Journey（為旅程而生）」為概念設計，內容包含旅行用品與保養備品。

華航表示，豪華經濟艙近年已逐漸成為長程航線的重要產品，公司此次也增加餐點預選、座位預選、旅行提醒等數位化服務，透過App及官網提供更多客製化選項，符合現代旅客習慣以手機完成旅程規畫的需求。