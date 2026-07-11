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媲美商務艙、攜手米其林 華航豪華經濟艙全面升級

記者李怡/舊金山報導
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中華航空舊金山總經理曾煜屏（中）與其團隊成員。（記者李怡/攝影）
中華航空舊金山總經理曾煜屏（中）與其團隊成員。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

華航宣布豪華經濟艙全面升級，從地面服務、餐飲到備品與Wi-Fi皆更新，並結合米其林餐飲與Marc Jacobs設計，強化長程旅客體驗。

華航空（China Airlines）10日在灣區半島舉行記者會，宣布全面升級豪華經濟艙（Premium Economy），從地面值機、機上餐飲、備品、Wi-Fi到聯名旅行包全面更新，並與多家米其林餐廳及國際時尚品牌Marc Jacobs合作，希望以更具質感的產品設計，吸引重視生活品味與旅行體驗的消費族群。

華航豪經艙全面升級，攜手米其林餐廳、Marc Jacobs打造高質感飛行體驗。（...
華航豪經艙全面升級，攜手米其林餐廳、Marc Jacobs打造高質感飛行體驗。（記者李怡/攝影）

華航豪經艙全面升級，攜手米其林餐廳、Marc Jacobs打造高質感飛行體驗。（...
華航豪經艙全面升級，攜手米其林餐廳、Marc Jacobs打造高質感飛行體驗。（記者李怡/攝影）

中華航空舊金山總經理曾煜屏表示，此次豪華經濟艙升級，涵蓋旅客從機場到落地的完整服務流程。旅客可享有專屬報到櫃檯、優先登機、每件28公斤共兩件托運行李額度，以及波音777、空中巴士A350機隊提供的免費Wi-Fi無限瀏覽及文字訊息服務，讓長程飛行仍能保持與外界聯繫。

機上舒適度也同步提升，包括全新拖鞋、獨立包裝毛巾、商務艙等級毛毯、降噪耳機及無咖啡因草本茶等配備，部分用品直接採用商務艙規格，希望縮小豪華經濟艙與商務艙之間的體驗差距。

華航豪經艙全面升級，攜手米其林餐廳、Marc Jacobs打造高質感飛行體驗。（...
華航豪經艙全面升級，攜手米其林餐廳、Marc Jacobs打造高質感飛行體驗。（記者李怡/攝影）

餐飲是此次升級的一大亮點。華航持續深化與米其林餐飲品牌合作，機上餐點結合亞洲與西式料理，提供更多元的選擇。例如舊金山飛往台北航線豪華經濟艙主餐，包括蒜香煎鱈魚配蛋炒飯、炭烤菲力牛排佐洋芋泥，以及旅客可於官網預訂的限定餐點，如香烤羊排、慢燉牛頰肉等，讓旅客在萬呎高空也能享受接近餐廳水準的料理。

除了正餐，華航近年也積極與知名餐飲品牌合作，包括陽明春天、Toutouan、Le Ruban、五桐號（WooTea）、Peet′s Coffee、小小樹食等，將台灣在地特色與國際飲食文化帶上天空，打造具有辨識度的品牌形象。

華航此次也首次將時尚元素融入豪華經濟艙產品。全新過夜包（Amenity Kit）攜手美國知名時尚品牌Marc Jacobs，以及丹麥設計品牌FRAMA合作，以「Born for the Journey（為旅程而生）」為概念設計，內容包含旅行用品與保養備品。

華航表示，豪華經濟艙近年已逐漸成為長程航線的重要產品，公司此次也增加餐點預選、座位預選、旅行提醒等數位化服務，透過App及官網提供更多客製化選項，符合現代旅客習慣以手機完成旅程規畫的需求。

精華 FAQ

  • 此次升級涵蓋地面值機、優先登機、行李額度、免費Wi-Fi、機上餐飲、備品與過夜包等，從旅客出發到抵達的整體流程都同步更新，提升完整旅行體驗。

  • 華航持續與米其林餐飲品牌合作，提供結合亞洲與西式料理的機上餐點，並可預訂限定餐點，如香烤羊排、慢燉牛頰肉等，強調高品質與多元選擇。

  • 華航首次將時尚品牌Marc Jacobs與FRAMA納入過夜包設計，並增加餐點預選、座位預選與旅行提醒等功能，透過App和官網提供更便利的客製化服務。

灣區 舊金山 華航

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