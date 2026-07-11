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蘋果控告OpenAI竊商業機密 兩公司合作關係出現裂痕

編譯林思牧／綜合報導
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蘋果公司提起訴訟，指控 ChatGPT 的開發商 OpenAI 竊取蘋果的商業機...
蘋果公司提起訴訟，指控 ChatGPT 的開發商 OpenAI 竊取蘋果的商業機密。圖為蘋果公司標誌、Open AI 標誌和法槌的插圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果向加州聯邦法院提告OpenAI，指其透過前員工竊取商業機密、發展硬體，雙方合作關係因此出現明顯裂痕。

蘋果公司提起訴訟，指控 ChatGPT 的開發商 OpenAI 竊取蘋果的商業機密。

聖荷西信使報報導，蘋果公司於7月10日指控OpenAI竊取其商業機密，試圖為ChatGPT開發自己的硬體。此舉標誌著這家iPhone製造商與這家人工智慧公司之間的合作關係出現重大裂痕。

蘋果在向加州聯邦法院提起的訴訟中稱，OpenAI竊取其商業機密的行為是其「機構層級有組織的違規行為」的一部分。訴訟文件指出：「本案涉及蘋果公司前員工為OpenAI的利益竊取蘋果公司的商業機密。蘋果提起訴訟是為了制止這種行為。」

蘋果公司提起訴訟，指控 ChatGPT 的開發商 OpenAI 竊取蘋果的商業機...
蘋果公司提起訴訟，指控 ChatGPT 的開發商 OpenAI 竊取蘋果的商業機密。圖為蘋果公司標誌、Open AI 標誌和法槌的插圖。（路透）

兩名前蘋果員工，現任職於 OpenAI，他們也同被列為被告。其中一位是譚唐（Tang Tan，音譯），他曾參與設計 iPhone、Apple Watch 和 iPod，現任 OpenAI 首席硬體長（chief hardware officer）。另一位是劉暢（Chang Liu，音譯），蘋果公司稱，劉暢曾負責蘋果一些最敏感的產品開發工作。今年早些時候，劉暢離開蘋果加入 OpenAI。

OpenAI 尚未對此置評。OpenAI 從未明確透露其正在研發的設備類型，但將其描述為探索一種超越「傳統產品和介面」的全新人工智慧互動方式。這是 OpenAI 更廣泛努力的一部分，旨在將最新的人工智慧技術以實體形式呈現。十年前，亞馬遜和谷歌將無螢幕智慧說話音箱（screen-free talking speakers）引入家庭，那是這個領域當年的一大突破。

訴訟稱，OpenAI 的研發部分是基於從蘋果竊取的知識。訴訟又稱：OpenAI 的硬體業務如今根基極其不穩，其核心已因依賴非法盜用的商業機密而腐朽不堪。蘋果公司表示，他們開始調查部分機密資訊是否遭到洩露，並「發現有員工從蘋果跳槽到 OpenAI，這是OpenAI竊取蘋果商業機密的模式」。

訴訟指控劉和譚在 OpenAI 工作期間參閱了蘋果公司的機密資訊和文件。蘋果公司稱，劉在離職後仍保留了一台蘋果公司配發的設備，並存取和下載了多個與硬體相關的機密文件。訴訟還指控譚指示仍在蘋果公司工作的求職者攜帶蘋果公司的「實際零件」參加 OpenAI 的面試。

蘋果在訴訟中表示，早在2月份，他們就聯繫了 OpenAI，表達了調查初期的擔憂，但 OpenAI 沒有回應。蘋果發言人 10日在一份聲明中表示，公司將「始終捍衛我們團隊的辛勤工作和創新成果，我們正在採取一切適當措施來做到這一點。」

精華 FAQ

  • 蘋果指控OpenAI透過前員工竊取其商業機密，並將相關知識用於開發自己的硬體。蘋果認為這屬於有組織的違規行為，因此提起訴訟制止。

  • 被列為被告的兩名前蘋果員工包括譚唐與劉暢。兩人都曾參與蘋果重要產品或敏感開發工作，現任職OpenAI，因此成為蘋果指控機密外洩的焦點。

  • 蘋果稱今年2月就曾向OpenAI表達調查疑慮，但未獲回應。之後蘋果正式提告，並表示會持續捍衛團隊的創新成果，採取一切適當措施維權。

OpenAI ChatGPT iPhone

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