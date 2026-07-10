男子在北加州遭響尾蛇咬傷 靠54劑血清才救命

男子在北加州遭響尾蛇咬傷，蛇毒注入他的血流，他竟然需要注射54劑抗蛇毒血清才能存活下來。示意圖。（加州毒物控制系統官網）

AI摘要 文章摘要整理： 愛達荷州男子霍沃思到北加州探親時遭響尾蛇咬傷，因毒液入血與併發散播性血管內凝血，先後在兩家醫院共打了54劑抗蛇毒血清，住院12天才穩住病情。

愛達荷州 男子在北加州 遭響尾蛇咬傷，蛇毒注入他的血流，他竟然需要注射54劑抗蛇毒血清才能存活下來。

SFGATE報導，這名愛達荷州男子到奧洛維爾（Oroville）探望父母時，他以為自己踩到了帶刺的植物或莿薊，結果低頭一看，發現腳下竟然是一條響尾蛇（rattlesnake）。

「我被咬了兩次，第一次比較淺，但另一次卻咬到了我的血管，」霍沃思（Chris Howarth）說，我趕緊跑回屋裡。我妻子以為我在開玩笑。」但當霍沃思向妻子展示他的腿時，妻子和年幼的孩子都嚇壞了。

5月26日，霍沃思剛走進父母家的後院查看水管線，就被響尾蛇咬傷。今年3月加州遭遇熱浪後，響尾蛇活動在春季激增，截至7月初，已有3人被響尾蛇咬傷致死，至少有249人被咬傷。

霍沃思的妻子珍妮立即開車送他到大約15分鐘車程外的奧洛維爾醫院。到達醫院時，霍沃思已經出現了毒液反應的症狀，包括舌頭麻木、淋巴結腫大和呼吸困難。雖然大約一個小時後他就接受了抗蛇毒血清注射，但噩夢並未就此結束。

珍妮說，其中一個穿刺傷口比較深，這意味著蛇毒「直接進入了他的血流」。霍沃思說，在醫院的幾天裡，他感覺自己就像坐雲霄飛車一樣，因為抗蛇毒血清雖然能幫助消除他的症狀，但幾個小時後症狀又會復發。

第三天，儘管注射了抗蛇毒血清，霍沃思還是出現了一種危險的血液凝固疾病——散播性血管內凝血，使他面臨大出血的危險。醫院給他輸注了血小板和抗蛇毒血清來控制病情，但到了第六天，血小板和抗蛇毒血清都用完了。

「我開始感覺非常難受，」霍沃思說，「 …我的腿腫得厲害，情況很危急，我不知道自己能不能挺過來。有那麼一段時間，我給孩子們寫了幾封信，確保他們能收到爸爸的最後一封信。」

醫院的藥物用完後，當天就將霍沃思轉送到史丹福醫院接受進一步治療。在史丹福醫院，醫生嘗試了不同的抗蛇毒血清，似乎最終緩解了他的症狀。他在奧洛維爾醫院接受了36劑抗蛇毒血清治療，在史丹福醫院接受了18劑，共住院12天，主要在加護病房。