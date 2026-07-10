我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

不合法不安全 灣區「鬼城」Drawbridge將消失

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因不合法且不安全，灣區唯一「鬼城」Drawbridge可能很快就會消失。(Goo...
因不合法且不安全，灣區唯一「鬼城」Drawbridge可能很快就會消失。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

灣區鬼城Drawbridge因長期荒廢、環境惡化與交通不安全，正面臨逐步消失的命運，未來鐵路工程也可能影響其命運。

SFGATE報導，一個世紀前，矽谷附近的小鎮Drawbridge曾達到鼎盛時期，這裡住著一群特立獨行的居民，他們渴望過著與世隔絕的生活，擺脫政府或執法機構的束縛。

早在20世紀70年代末最後一位居民搬走後很久，這座被風雨侵蝕的小鎮遺蹟仍讓當地人感到費解。這片土地自1972年起由野生動物保護區管理，目前的員工數量已降至幾年前的約四分之一。那些負責照料這座「鬼城」的生物學家、維護人員和行政人員，要麼退休，要麼因預算削減或其他困難離職，且這些職位從未得到補充。該中心因缺乏資金維持建築維護和清潔人員，已關閉數月。

那些曾為Drawbridge主街鋪就道路的鐵路軌道，如今已成為通往這座鬼鎮的唯一通道。漁業與野生動物管理局官員認為前往當地既違法又不安全。

Drawbridge鎮誕生於1876年，是南太平洋海岸鐵路的副產品，從技術上講，Drawbridge屬於佛利蒙市。20世紀20年代，這裡達到鼎盛時期，多達600人曾同時湧入Drawbridge，享受其質樸的氛圍。每天有多趟客運列車在此停靠，鼎盛時期這裡共有約90棟建築：數十間小屋，以及幾家射擊俱樂部。

隨著周邊南灣城市人口激增至300多萬人，新的垃圾填埋場消耗海灣淡水速度之快，遠超自然補充的能力。城市將垃圾和未經處理的污水傾倒入海灣，污染了Drawbridge島賴以飲用和沖洗污水的水源。隨著野生動物，尤其是鴨子的消失，島嶼開始下沉。到1976年，僅剩一名居民。

美國地質調查局最新研究估計，附近鹽沼中沉積物和有機物的垂直積累量每年略低於一厘米。

無論如何，迫在眉睫的鐵路建設項目，如果獲得批准的話，可能會成為Drawbridge的最後一根稻草。Capitol Corridor Joint Powers Authority目前正在研究如何改善紐華克和聖塔克拉拉之間的鐵路基礎設施，以便適應未來的海平面上升。但該提案仍處於早期規畫階段。

儘管如此，隨著Drawbridge長期暴露於自然力量而逐漸老化，未來施工時其狀況可能會成為環境緩解措施的考量因素之一。

精華 FAQ

  • 因為通往當地的鐵路軌道既不合法也不安全，加上多年來缺乏人力與資金維護，建築持續老化，官方已不再將其視為可正常進入的地方。

  • 這座鎮在20世紀20年代達到鼎盛，曾有多達600人同時居住，鎮上約有90棟建築，包括許多小屋與射擊俱樂部，還有多班客運列車停靠。

  • 海灣污染、淡水流失與野生動物減少，讓島嶼逐漸下沉；此外，紐紐華克到聖塔克拉拉的鐵路改善工程若推進，也可能使這處遺址進一步受影響。

矽谷 灣區 退休

上一則

全民志工日7/11登場 邀華人參與公共事務

下一則

舊金山擬加重非法煙火責罰 累犯最高關6個月還要罰錢

延伸閱讀

歷史拼圖／西海岸外海 發現遠古「失落世界」

歷史拼圖／西海岸外海 發現遠古「失落世界」
全美8座最古老賭場 遊客可回味「狂野西部」年代

全美8座最古老賭場 遊客可回味「狂野西部」年代
加州索諾瑪這小鎮 米其林餐廳密度超高

加州索諾瑪這小鎮 米其林餐廳密度超高
灣區醫院重建 接軌抗震新標準

灣區醫院重建 接軌抗震新標準

地產投資／8宜居山城 專家：趁房價未飆前入手

地產投資／8宜居山城 專家：趁房價未飆前入手

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心