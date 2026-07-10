不合法不安全 灣區「鬼城」Drawbridge將消失

因不合法且不安全，灣區唯一「鬼城」Drawbridge可能很快就會消失。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區鬼城Drawbridge因長期荒廢、環境惡化與交通不安全，正面臨逐步消失的命運，未來鐵路工程也可能影響其命運。

SFGATE報導，一個世紀前，矽谷 附近的小鎮Drawbridge曾達到鼎盛時期，這裡住著一群特立獨行的居民，他們渴望過著與世隔絕的生活，擺脫政府或執法機構的束縛。

早在20世紀70年代末最後一位居民搬走後很久，這座被風雨侵蝕的小鎮遺蹟仍讓當地人感到費解。這片土地自1972年起由野生動物保護區管理，目前的員工數量已降至幾年前的約四分之一。那些負責照料這座「鬼城」的生物學家、維護人員和行政人員，要麼退休 ，要麼因預算削減或其他困難離職，且這些職位從未得到補充。該中心因缺乏資金維持建築維護和清潔人員，已關閉數月。

那些曾為Drawbridge主街鋪就道路的鐵路軌道，如今已成為通往這座鬼鎮的唯一通道。漁業與野生動物管理局官員認為前往當地既違法又不安全。

Drawbridge鎮誕生於1876年，是南太平洋海岸鐵路的副產品，從技術上講，Drawbridge屬於佛利蒙市。20世紀20年代，這裡達到鼎盛時期，多達600人曾同時湧入Drawbridge，享受其質樸的氛圍。每天有多趟客運列車在此停靠，鼎盛時期這裡共有約90棟建築：數十間小屋，以及幾家射擊俱樂部。

隨著周邊南灣城市人口激增至300多萬人，新的垃圾填埋場消耗海灣淡水速度之快，遠超自然補充的能力。城市將垃圾和未經處理的污水傾倒入海灣，污染了Drawbridge島賴以飲用和沖洗污水的水源。隨著野生動物，尤其是鴨子的消失，島嶼開始下沉。到1976年，僅剩一名居民。

美國地質調查局最新研究估計，附近鹽沼中沉積物和有機物的垂直積累量每年略低於一厘米。

無論如何，迫在眉睫的鐵路建設項目，如果獲得批准的話，可能會成為Drawbridge的最後一根稻草。Capitol Corridor Joint Powers Authority目前正在研究如何改善紐華克和聖塔克拉拉之間的鐵路基礎設施，以便適應未來的海平面上升。但該提案仍處於早期規畫階段。

儘管如此，隨著Drawbridge長期暴露於自然力量而逐漸老化，未來施工時其狀況可能會成為環境緩解措施的考量因素之一。