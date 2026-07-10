華裔工程師跳槽谷歌未滿月遭裁 前同事助返回亞馬遜

顧逸辰當時遭Google裁員除了求職壓力外，他還面臨H-1B簽證限制。按照規定，失去工作後只有60天寬限期，必須在期限內找到新工作。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 31歲華裔工程師顧逸辰從亞馬遜轉到Google後不久即被裁員，歷經簽證壓力與職涯低谷，最後靠前同事牽線重回亞馬遜並申請綠卡。

從中國高中校園走向美國小鎮，再進入頂尖大學、加入科技巨頭，31歲華裔 工程師顧逸辰（音譯：Gu Yichen）原以為職涯會一路順遂，卻在Google任職不到一個月便遭裁員。經歷簽證壓力、職涯低谷與重新選擇後，他最終靠前同事的搭線回到亞馬遜 原團隊。

顧逸辰在高中二年級時，曾以交換學生身分前往華盛頓州小鎮Yacolt就讀一年。之後進入香檳伊利諾大學（UIUC）主修電機與電腦工程。

大學期間，顧逸辰逐漸發現對電腦領域更感興趣，因為軟體與電腦系統的成果更加具體，也更容易被看見。大三時，他獲得亞馬遜實習機會。2017年畢業後，他透過F-1學生簽證下的OPT（Optional Practical Training）取得合法工作資格，加入當時的實習團隊，展開第一份科技業全職工作。

由於電機與電腦工程屬STEM領域，顧逸辰擁有三次參加H-1B工作簽證抽籤的機會。他在第三次抽籤時成功中選，取得在美國長期工作資格。

2022年底，顧逸辰迎來職涯另一個重大轉折，成功加入Google。當時正值科技業快速擴張階段，各大企業積極招募人才，面試難度相對較低，薪資福利待遇十分亮眼。在離開亞馬遜前，原團隊主管曾提醒他，科技產業環境可能正在變化，未來存在不確定性。

沒想到，進入Google後，原本負責的實驗性專案因公司成本削減而被取消，整個團隊也遭到裁撤。顧逸辰回憶，他是在聖誕節前後開始工作，隔年2023年1月便收到裁員通知，甚至還沒有真正參與任何實質工作。「後來回頭看，我的前主管其實是對的。」

遭遇裁員後，顧逸辰曾積極尋找Google內部其他團隊機會，也聯繫過朋友，希望能找到新的職缺。然而，當時整個科技產業都處裁員潮，市場環境十分艱難。除求職壓力外，他還面臨H-1B簽證限制。

就在此時，他與亞馬遜前團隊同事保持的聯繫帶來轉機。團隊剛好出現職缺，他因此得以回歸。

去年，顧逸辰重新回到位灣區的亞馬遜團隊工作。目前他已提出綠卡申請，希望未來能獲得更多職涯與人生選擇上的自由。