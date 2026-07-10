屋崙29年資深警官獲任命警長 結束高層頻繁更替

屋崙市長芭芭拉李9日宣布，任命在屋崙警局服務29年的資深警官比爾（James Beere）出任警局長，結束多年來警局高層頻繁更替的局面。（取自屋崙市府網站）

屋崙 市長芭芭拉李（Barbara Lee）9日宣布，任命在屋崙警局服務29年的資深警官比爾（James Beere）出任警局長，結束多年來警局高層頻繁更替的局面。這項任命仍須獲得屋崙市議會正式批准。

比爾自去年12月起擔任代理警局長，接替任職僅一年半便離職的前局長米契爾（Floyd Mitchell）。李芭芭拉表示，屋崙多年來警局領導層更迭頻繁，城市需要的是穩定的領導。她指出，比爾重視民間監督、依法執法，並強調與社區、商界及宗教團體合作，上任後可立即投入工作。

自2009年以來，屋崙警局已歷經11位正式或代理局長，高層流動率居高不下，也使警局在聯邦監管、警員執法改革及治安改善等工作面臨挑戰。

比爾幾乎整個警職生涯都在屋崙警局度過，早年曾任職風化及毒品調查單位，之後晉升至情報部門擔任警佐，負責重大案件支援及犯罪分析，後來更出任刑事調查處指揮官。

相較於前局長米契爾從德州拉伯克（Lubbock）空降屋崙，比爾與當地社區有深厚淵源，目前與家人就居住於屋崙，三名兒子皆就讀屋崙公立學校。去年11月屋崙接連發生天際高中（Skyline High School）及蘭尼學院（Laney College）兩起校園槍擊案時，比爾便已成為警局對外發言的主要代表，負責向外界說明案件進展。

比爾接掌警局之際，屋崙治安已有改善跡象。儘管疫情期間犯罪一度攀升，但2025年凶殺案件數降至1967年以來最低水準。外界普遍認為，2024年重新啟動的「停火計畫」（Ceasefire）發揮一定成效，透過協助幫派衝突調解、提供高風險族群職業訓練及生活輔導，降低暴力犯罪發生。

然而，警局仍面臨警力不足問題。2024年選民通過Measure NN公共安全包裹稅，要求市府預算編列700名警員編制，但目前市府僅核准678個職缺，其中實際在職僅618人，較五年前約720名警員明顯減少，招募及留任仍是重大挑戰。

另一方面，比爾也可能成為帶領屋崙警局結束長達25年聯邦監管的關鍵人物。警局自2000年爆發「Riders」警察暴力執法醜聞後，因警員涉嫌毆打市民及栽贓證據，長期接受聯邦法院監督。法院今年5月公布的監督報告指出，屋崙警局已全面達成2003年和解協議所要求的改革措施，包括警員訓練、紀律制度及問責機制，朝解除聯邦監管邁出重要一步。

若最終獲市議會批准，比爾除了肩負維持近年犯罪下降成果外，也將面對補足警力、重建市民信任，以及完成聯邦監管解除等多項重大挑戰。