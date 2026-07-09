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蘇諾瑪縣Appellation Healdsburg酒店 登全美最佳度假村

編譯林思牧／綜合報導
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圖為Appellation Healdsburg酒店一景。(谷歌地圖)
圖為Appellation Healdsburg酒店一景。(谷歌地圖)

蘇諾瑪縣的豪華酒店Appellation Healdsburg，開業不到一年就被Travel + Leisure評為美國本土最佳度假村，它的妙處有哪些呢？

SFGATE報導，2024年，位於南加州寧靜海濱小鎮洋邊市（Oceanside）的一家酒店被「旅遊與休閒」雜誌評為全美最佳度假酒店。兩年後，另一家加州酒店又榮登榜首–而且距離它開業一周年還差幾個月。

由屢獲殊榮的主廚查理帕爾默 (Charlie Palmer) 和四季酒店集團資深高管亨斯伯格 (Christopher Hunsberger) 領銜打造的全新豪華酒店 Appellation Healdsburg，在Travel + Leisure雜誌 2026 年世界最佳酒店評選中，榮膺美國本土最佳度假酒店和加州最佳度假酒店。它是極少數在開業第一年便斬獲讀者票選榜單多個獎項的度假酒店之一。

Appellation Healdsburg 坐落於蘇諾瑪縣，佔地 8.5 畝，於 2025 年 9 月開幕。酒店擁有 108 間客房和套房，以及游泳池。酒店以「美食至上」的理念著稱，設有兩家餐廳和 27 個美食花園。

在 Folia Bar & Kitchen 餐廳，主廚里德帕爾默（Reed Palmer）負責打造創意美式菜餚；屋頂餐廳 Andys Beeline 提供適合分享的小吃，並可欣賞葡萄園美景。酒店也為客人提供親身參與的美食體驗，例如起司製作課程。

Appellation Healdsburg酒店體現了查理帕爾默超過25年的酒店經營經驗，他曾擁有並經營附近的希爾茲堡酒店。Appellation Petaluma酒店也正在籌建中。

旅遊與休閒雜誌編輯卡奇魯-萊文（Maya Kachroo -Levine）在一篇評論中寫道：「我在蘇諾瑪和納巴之間入住過大約15家豪華酒店，也體驗過該地區的大部分新開業酒店。通常來說，酒店的服務水平與每晚房價相符。但Appellation Healdsburg酒店的價格更親民，但其服務水平卻能與每晚房價高達四位數字的酒店媲美。

酒店創始人說：「我們始終秉持『以人為本』的理念，這份榮譽屬於我們整個團隊，從廚房和花園到客房服務、前台、水療中心，以及每一位與賓客分享熱情的人。我由衷感謝團隊成員傾注的心血和關懷，打造出如此特別的度假勝地。開業第一年就榮獲加州乃至全美最佳度假村的稱號，這真的讓我們感到無比榮幸，尤其是在我已視為家鄉的這個充滿活力的社區。」

精華 FAQ

  • 它在開業未滿1年內，就以優異服務、親民價格與完整度假體驗脫穎而出，獲Travel + Leisure讀者票選為美國本土最佳度假酒店與加州最佳度假酒店。

  • 酒店以「美食至上」為核心，設有2家餐廳、27個美食花園，並提供起司製作課程等互動體驗，另有游泳池與葡萄園景觀，強調度假與餐飲並重。

  • 編輯指出，該酒店價格比許多蘇諾瑪與納巴豪華酒店更親民，但服務水準足以媲美每晚房價高達4位數的頂級度假村，顯示其高性價比與細緻服務。

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