灣區僑界演練 強化防衛災防能力

灣區僑教中心舉辦「2026年金山灣區全社會防衛韌性講座及專案演練」。(僑教中心提供)

舊金山灣區 僑教中心於7日舉辦「2026年金山灣區全社會防衛韌性講座及專案演練」，由僑委會邀請國防部 全民防衛動員署譚維宗上校科長及國防大學戰爭學院主任教官陳永全主講，以提升海外僑界對全社會防衛韌性理念的認識及災害應變能力。

譚維宗說明台灣政府推動全社會防衛韌性的政策內涵，強調全民參與、民間協力及資源整合的重要性，並分享面對複合式災害及緊急事件時的因應觀念。

陳永全則帶領與會人員進行分組桌上推演，依據模擬情境討論應變策略與資源協調，最後逐一講評各組成果，協助與會人員建立危機處理與決策思維。

駐舊金山辦事處處長伍志翔、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、金山灣區僑務委員、僑務榮譽職人員及僑社代表逾80人參與。伍志翔表示，面對全球局勢快速變化及各類天然災害、突發事件的挑戰，建立全社會防衛韌性已是世界各國共同努力的方向。海外僑界長期支持政府政策，是守護臺灣的重要力量，期盼透過此次講座與實作演練，增進僑界領袖對防衛韌性的認識。

莊雅淑表示，海外僑胞一直是台灣與世界的重要橋梁，也是支持民主價值的重要力量。僑務委員會徐佳青委員長盼透過「全社會防衛韌性」，提升海外僑社的緊急應變能力，凝聚全球僑界力量，強化自助、互助與合作，共同守護社區安全。

會中與會僑務榮譽職及僑社代表踴躍針對危機應變、社區協調及僑社互助機制等議題交換意見，現場互動熱烈。

灣區僑教中心舉辦「2026年金山灣區全社會防衛韌性講座及專案演練」。(僑教中心提供)