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女子2度報案稱在史丹福大學慢跑時遭性侵 校方查無實據

編譯組／綜合報導
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史丹福大學經過調查後聲明，同一名女性舉報的兩起性侵事件並未發生。（美聯社）
史丹福大學經過調查後聲明，同一名女性舉報的兩起性侵事件並未發生。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，史丹福大學警方已認定，3月份發生在校園附近的一起據稱針對一名慢跑女性的持槍性侵事件並未發生。

史丹福大學公關總監蓋奇（Charlene Gage）發表聲明，史丹福大學公共安全部（DPS）對一起據稱發生於3月29日的持槍性侵事件進行了「徹底調查」，

「根據調查結果，公共安全部認定該起性侵事件並未發生，」蓋奇說道。

蓋奇還表示，同一名女子於4月5日又報案稱遭遇另一起性侵，調查人員發現「有力證據」表明該事件同樣未曾發生。

該女子的身分尚未公布，目前尚不清楚她是否為史丹福大學學生，或與該校有其他關聯。

史丹福大學尚未公開說明調查人員得出這一結論的依據，截至周三（8日），也未發現與這些報案相關的任何公開指控公告。

3月份的報告促使史丹福大學警方向校園社區發出警告，稱一名女性慢跑者報案稱自己被一名男子抓住，推入一處住宅附近的綠化帶，隨後遭到性侵。

該警報描述了涉嫌襲擊者的特徵：一名身穿淺藍色連帽衫、深色牛仔褲並佩戴粗編織手鍊的男子，其褲腰帶內藏有一把半自動手槍。

蓋奇表示，史丹福大學警方意識到這一調查結果可能會讓倖存者感到擔憂，他們擔心如果舉報性侵，自己的遭遇不會被相信。

蓋奇表示，公共安全部「始終堅定地致力於以最嚴肅和最謹慎的態度對待每一起舉報」，並補充說，調查是基於證據進行的，並且尊重那些挺身舉報嚴重犯罪的人。

精華 FAQ

  • 校方公共安全部完成徹底調查後認定，3月29日所稱的持槍性侵事件並未發生，相關警報與報案內容未被證實。

  • 史丹福大學表示，對同一名女子4月5日的第二起性侵指控，調查人員找到有力證據，認定該事件同樣未曾發生。

  • 校方坦言，這樣的結論可能讓性侵倖存者擔心自己不會被相信，但強調公共安全部一向以最嚴肅、最謹慎態度處理每起報案。

舊金山 史丹福大學

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