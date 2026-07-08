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灣區18歲青少年玩危險煙火 右手被炸碎

編譯林思牧／綜合報導
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有爆炸性的煙火在加州是非法的，它能輕易造成人身傷害。(Pexels)
有爆炸性的煙火在加州是非法的，它能輕易造成人身傷害。(Pexels)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：18歲漢納在In-N-Out外點燃非法煙火，右手瞬間被炸碎。
  • 重點二：他剛高中畢業準備上大學，卻因傷失去日常生活的便利。
  • 重點三：警方借此警告民眾，煙火在灣區多地屬違法且極具危險。

灣區一名18歲青少年，違規在In-N-Out漢堡店外玩煙火右手被炸飛。他的故事在電視新聞上播出後，沒得到多少觀眾的同情，但至少給其他人一點警惕。

舊金山紀事報報導，那晚布利桑頓的In-N-Out餐廳就像任何一個夏夜：停車場裡有青少年閒逛，汽車在免下車通道裡怠速運轉，空氣中瀰漫著薯條的香味。漢納（Nader Hanna）和他的雙胞胎兄弟以及朋友們一起來到這裡，他們三天前剛從高中畢業。他們像往常一樣，來這裡吃漢堡、放煙火。一個同學遞給漢納一個網球大小的煙火，他點燃了它。

「我一點燃它，它就在我手裡爆炸了，」漢納說，「我的手承受了全部的衝擊力。我低頭一看，發現我的右手不見了，它被炸碎成了肉渣。」

18歲的漢納在6月3日的爆炸中失去了右手，這場意外徹底改變了原本應該無憂無慮的暑假，也讓他即將步入大學校園的前景受創。如今，這位左撇子正在努力適應失去了「非慣用手」的生活，以前輕而易舉的日常瑣事現在都變得複雜起來：擠牙膏、單手開車、無法輕鬆地調節收音機音量、穿襪子等等。

儘管康復之路漫長，漢納始終保持著積極樂觀的態度。「你能想像如果受傷的是我的臉嗎？我的人生就毀了。」他說。煙火燒傷是節日期間最常見的傷害。包括布利桑頓在內的許多灣區城市都禁止燃放任何種類的煙火。加州實施「安全理智」政策，禁止燃放飛行或爆炸性的煙火。漢納的遭遇正是布利桑頓警察局上個月在警告民眾不要燃放煙火時提及此案的原因。

「這起事件有力地提醒我們，煙火可以在短短幾秒鐘內改變人生。」警方指出，「我們想提醒大家，在這裡燃放煙火是違法的，即使人們自認為很小心，煙火也可能造成嚴重的人身傷害、火災和永久性損害。」

警官阿爾伯特（Nicholas Albert）表示，警方通常會對放煙火的人開罰單並沒收，但由於漢納受傷，這次沒有開罰單。他說，沒有足夠的證據對煙火的銷售或分銷展開刑事調查。「我不認為這屬於安全煙火。它屬於非法煙火。」

精華 FAQ

  • 他與雙胞胎兄弟及朋友在布利桑頓的In-N-Out餐廳外玩煙火，一名同學遞給他網球大小的煙火後，他剛點燃就立刻在手中爆炸。

  • 漢納失去右手後，原本簡單的日常動作都變得困難，例如擠牙膏、單手開車、調音量與穿襪子，暑假與即將開始的大學生活也被徹底打亂。

  • 警方指出，這起事故證明煙火可在幾秒內造成永久傷害，且灣區多地及加州都禁止飛行或爆炸性煙火，因此即使自認小心也可能釀成重傷。

灣區 舊金山

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