「帳戶有可疑活動」主播收詐騙短信 2天損失7.2萬元
前佛萊斯諾（Fresno）新聞主播、資深新聞工作者Alex Delgado曾報導無數詐騙案，沒想到這次詐騙案的主角，竟成了自己。一條小小短信，竟讓她損失超過7萬美元。
根據Yourcentralvalley.com報導，Delgado表示，她收到一則聲稱來自Robinhood股票交易應用程式的簡訊，沒想到竟然是詐騙。「我覺得自己很笨，應該更聰明一點才對。」Delgado說，「如果連我都可能遇到這種事–我對這類事件很熟悉，過去還曾為新聞報導過，也經常聽到相關案例–那麼任何人都可能成為受害者。」
今年3月，Delgado正忙著準備旅行，在匆忙之中收到一則簡訊，稱她的Robinhood帳戶出現可疑活動。「簡訊讓我立即聯絡他們，因此我撥打了簡訊裡提供的電話號碼。我向他們說明情況後，對方說：『沒問題，我幫您轉接到詐欺調查部門。』整個過程非常逼真，聽起來真的很像官方人員。」
Delgado說，電話另一端的人告訴她，有人在亞洲使用Android裝置試圖登入她的帳戶。「他們說：『在進行異常調查期間，需要把這筆錢轉移到另一個帳戶。』當時我以為打的是Robinhood官方電話，因此相信這一切都是真的。」
詐騙犯成功說服Delgado在兩天內分批轉出所有資金。
「這真的令人崩潰，每個人為存錢都付出許多犧牲。不管是100美元、1000美元還是10萬美元，都是如此。」Delgado說。
當Delgado試圖結束通話時，她表示詐騙犯不斷施壓，要她繼續留在線上。就在那時，她意識到可能遭遇詐騙。她隨即透過Robinhood應用程式聯絡客服團隊，但等到官方回電時，資金已經全部被轉走。
佛萊斯諾警局偵探Timothy Johnson表示，隨著人工智慧技術進步，詐騙手法變得愈來愈精密，人們比以往任何時候，都更需要提高警覺。「詐騙團夥的電子郵件與簡訊，看起來都愈來愈正式，彷彿真的來自金融機構或私人企業。」
她先收到一則假冒Robinhood的簡訊，便依照訊息中的電話回撥。對方自稱是詐欺調查部門，並用看似官方的說法取得她信任，逐步騙她操作轉帳。 對方謊稱她的帳戶在亞洲遭Android裝置異常登入，並說為了進行調查，必須先把資金轉移到另一個帳戶。她在緊迫與信任下，兩天內分批轉出全部存款。 佛萊斯諾警局偵探指出，隨著人工智慧進步，詐騙簡訊、電郵和電話愈來愈像真的金融機構通知，民眾接到異常來訊時，應先查證官方管道。
精華 FAQ
她先收到一則假冒Robinhood的簡訊，便依照訊息中的電話回撥。對方自稱是詐欺調查部門，並用看似官方的說法取得她信任，逐步騙她操作轉帳。
對方謊稱她的帳戶在亞洲遭Android裝置異常登入，並說為了進行調查，必須先把資金轉移到另一個帳戶。她在緊迫與信任下，兩天內分批轉出全部存款。
佛萊斯諾警局偵探指出，隨著人工智慧進步，詐騙簡訊、電郵和電話愈來愈像真的金融機構通知，民眾接到異常來訊時，應先查證官方管道。
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