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被非法煙火驚嚇 中谷警犬衝車流遭撞死 駕駛肇逃

編譯組／綜合報導
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佛萊斯諾縣警局一警犬因被非法煙火驚嚇，衝入車流後被撞身亡。（佛萊斯諾縣警局提供）
佛萊斯諾縣警局一警犬因被非法煙火驚嚇，衝入車流後被撞身亡。（佛萊斯諾縣警局提供）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據當局稱，佛萊斯諾縣（Fresno County）警局的一隻警犬於周六（4日）國慶日當晚因非法煙火驚嚇而衝上街頭，隨後被一名司機撞倒，該司機隨後逃離現場，該警犬不幸身亡。

7月4日，5歲的比利時馬里努阿犬（Belgian Malinois）「桑蒂」（Santi）正與一名下班的副警長在Clovis家中，當晚8點30分左右，副手讓它出去方便。據佛萊斯諾縣警長辦公室稱，附近一枚大型非法煙火突然爆炸，嚇壞了桑蒂。它朝圍欄跑去，翻越過去後繼續狂奔，儘管副手緊追不捨。

隨後一名司機撞上了桑蒂，導致它受重傷。副警長發現它後將其送往寵物醫院，但桑蒂最終不治身亡。肇事司機未停車，當局正以肇事逃逸案（hit-and-run）對此展開調查。

據警長辦公室在Facebook上發布的消息，桑蒂已在該部門服役四年。

調查仍在進行中，當局尚未立即回應置評請求。

任何掌握該事件線索的人士，請致電559-324-2800聯繫Clovis警察局。

舊金山 寵物

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