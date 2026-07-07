聖荷西清理遊民露營地 並畫為「禁止返回區」惹議

自從最高法院相關裁決以來，聖荷西市已清理多處遊民露營地。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西在最高法院裁決後加強清理露營地、設禁返區並以非法侵入執法，但倡議者批評此舉加深流離失所與服務斷裂。

自從最高法院裁決允許禁止遊民 出現在公共場所以來，聖荷西 市毫不猶豫地實施了一系列旨在遏制無家可歸現象的政策和計畫。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，自從兩年前「Johnson v. Grants Pass」裁決以來，聖荷西市迅速擴大了對遊民在市中心人行道上睡覺或坐臥時間的限制。全市已清理了眾多遊民露營地，並將其畫為「禁止返回區」。此外，聖市還暫時禁止房車駛入數十條街道，禁止將房車出租給遊民，並拖走了數千輛登記過期的車輛，其中許多車輛被用作臨時住所。

市長馬漢政策中最具爭議的是，如果遊民拒絕多次提供的庇護 ，則以非法侵入罪逮捕他們。

「如果你沒有加入持續照顧體系，那麼在聖荷西露宿街頭就幾乎不可能不面臨執法、財產損失和流離失所的風險，」律師鮑曼（Tristia Bauman）說，「但即便如此，遊民的數量仍然超過了庇護床位的數量。」

高院推翻了先前的一項裁決，該裁決認為，在沒有庇護床位的情況下，對睡在公共場所的人進行處罰屬於殘酷和不尋常的懲罰，違反了美國憲法第八修正案。

根據國家遊民法律中心統計，自該裁決以來，已有超過350個城市和14個州通過了懲罰遊民的政策。

鮑曼表示，Johnson v. Grants Pass案裁決最有害的影響在於，它顛覆了保護弱勢群體免受傷害的法律工具。

聖荷西市大規模的街道、溪流和公園清掃行動拆除了遍布全市的大型遊民營地。清掃行動結束後，市府同時擴大了某些區域的禁營區。遊民權益倡導者蘭頓（Todd Langton）認為，此舉的弊端在於破壞了遊民的社區歸屬感。他注意到，這嚴重影響了他們的心理健康，人們感到壓力更大，更不願意接受服務。

由於無法再找到那些被清掃行動清除的遊民，他的組織「矽谷愛之光」（Agape Silicon Valley）不得不改變物資、食物和帳篷的分發方式。志工們不再像以前那樣前往溪流邊為200多名遊民提供服務，而是改在羅斯福公園擺設桌子，希望人們能主動前來尋求幫助。他們服務的人數已經減少了一半以上。