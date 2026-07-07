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「戶外生活天堂」太浩湖 自殺率竟高於加州平均

編譯林思牧／綜合報導
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太浩湖地區在田園詩一般的美景之下，卻隱藏著所謂的天堂悖論。(谷歌地圖)
太浩湖地區在田園詩一般的美景之下，卻隱藏著所謂的天堂悖論。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

太浩湖雖是知名戶外天堂，卻因高自殺率陷入「天堂悖論」，地方社區正透過聯盟與預防計畫尋求改善。

太浩湖地區有「加州戶外生活天堂」的美稱，但居民自殺率卻居高不下，當地人正致力設法扭轉這一情況。

衛報報導，每年約有200萬人湧入太浩湖這片戶外天堂。冬季，這裡是滑雪勝地；夏季，則可享受陽光明媚的湖畔活動。太浩湖社區海拔超過6000呎，環繞著碧藍如洗的太浩湖而建，這片湖泊橫跨加州和內華達州的邊界，常被譽為「內華達山脈的明珠」。

然而，在這田園詩一般的美景之下，卻隱藏著所謂的「天堂悖論」。與美國許多度假勝地一樣，太浩湖地區（包括特拉基Truckee市）的自殺率遠高於加州平均水平，而這些偏遠社區缺乏足夠的資源來應對這個問題。

根據太浩湖每日論壇報分析，自2022年以來，特拉基市、南太浩湖以及周邊四個湖畔縣（總人口約7.3萬）已確認發生近40起自殺事件。其中近四分之一的自殺事件涉及槍枝。這使得此區的自殺率幾乎是加州（每10萬人10.1人）的兩倍。

「太浩湖給人的感覺就像是你想去的地方，」惠勒（Nathan Wheeler）說道，他是「靈魂商店」（Soul Shop）的認證培訓師，該機構是一個以信仰為基礎的自殺預防計畫。「但美麗的地方有時也掩蓋著一些問題，人口流動性大、經濟活動與居民脫節、生活成本高昂等等。這些問題滋生了絕望和希望的缺乏。」

為了應對這些問題，近年來，一個由居民、倡導者和當地醫療專業人士組成的日益壯大的網絡聚集在一起，努力為該地區爭取更多資源。「總得有人注意到這些問題，並開始關心，」馬欽-沃德（Amy Machin-Ward）說，她是南太浩湖居民，也是當地自殺預防小組的創建者之一。

轉機發生在2013年，在五名年輕人自殺身亡後，特拉基社區團結起來成立了一個預防自殺聯盟。太浩特拉基自殺預防聯盟為北岸服務，匯集了縣政府、當地非營利組織、學區、警察局和醫院，提供預防資源，並為那些因自殺而喪生的人的親友提供支持。它偶爾也會向南岸提供服務，但南岸還沒有這樣的組織。

精華 FAQ

  • 因為這裡擁有滑雪、湖畔活動等優美景觀，卻同時面臨高於加州平均的自殺率，外界嚮往的度假天堂，實際上也藏著人口流動、經濟脫節與資源不足等社會問題。

  • 自2022年以來，特拉基、南太浩湖及周邊四縣約7.3萬人口中，已確認近40起自殺事件，其中近四分之一涉及槍枝，整體自殺率幾乎是加州平均的兩倍。

  • 居民、倡議者與醫療專業人士已組成網絡爭取資源，特拉基更在2013年成立自殺預防聯盟，整合政府、非營利、學校、警方與醫院，提供預防與喪親支持。

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