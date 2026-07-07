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聖塔克魯茲縣21高中生機器人團隊 獲世界冠軍

編譯林思牧／綜合報導
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聖塔克魯茲的赫菲斯托斯機器人團隊在MATE ROV世界錦標賽中榮獲所在組別的第一...
聖塔克魯茲的赫菲斯托斯機器人團隊在MATE ROV世界錦標賽中榮獲所在組別的第一名。(hephaestusrobotics.org)

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克魯茲縣21名高中生組成的赫菲斯托斯機器人團隊，在加拿大舉行的MATE ROV世界錦標賽中奪得Ranger組第一，展現水下機器人設計與團隊協作實力。

聖塔克魯茲縣21名高中學生組成的機器人團隊，日前贏得世界第一的榮冠。

聖荷西信報報導，來自聖塔克魯茲縣各地的高中生組成的團隊，上周榮膺全球最佳學生機器人團體的頭銜。「赫菲斯托斯機器人團隊」（Hephaestus Robotics Team）是一支由來自聖縣八所高中的21名學生組成的少年機器人團隊，他們在6月27日於加拿大舉行的為期九天的MATE ROV世界錦標賽中榮獲所在組別的第一名。

這項年度世界錦標賽由紀念大學（Memorial University）的漁業與海洋研究所和加拿大國家研究委員會（National Research Council Canada）聯合主辦，匯集了來自16個國家的26支學生隊伍，角逐最佳水下機器人的桂冠。赫菲斯托斯團隊是來自13個國家的47支參賽隊伍之一，他們被分在了Ranger組別。

赫菲斯托斯隊在紐芬蘭省聖約翰市的海洋研究所水槽中參加比賽，該水槽是一個容量為 170 萬升的設施，旨在模擬洋流；他們還在國家研究委員會的波浪池中進行了比賽，與該隊平時練習使用的 12 呎深的地上游泳池有很大的不同。

「他們的設施真是太棒了，」將升入12年級的莫拉-舒爾曼（Nico Mora-Shulman）說道，「他們有巨大的池子，裡面模擬了波浪和水流等等。能親眼看到他們實際操作的、在海洋中運行的遙控潛水器（ROV），真是太酷了。」

來自中國大陸、蘇格蘭、墨西哥和埃及等國的高中生們，駕駛著他們自己設計和建造的遙控潛水器，在模擬近海環境的條件下完成了各項任務。在比賽中，各參賽隊伍需要繪製並記錄冷水珊瑚生態系統，部署和維護水下監測技術，為近海能源系統提供支持，並進行冰下資料收集。

除了水下作業之外，各參賽隊伍還扮演了真正的新創公司，他們編寫技術文件、管理預算、展示行銷材料，並向行業專家小組進行工程演示。卡薩萊托（Sophia Casaletto）是剛高中畢業的團員，今年擔任團隊執行長。她帶領團隊召開每周例會，督促學生完成任務，並在專案的各個環節為他們提供支援。

精華 FAQ

  • 由聖塔克魯茲縣八所高中21名學生組成的赫菲斯托斯機器人團隊，在加拿大舉行的MATE ROV世界錦標賽中，拿下Ranger組別第一名，成為世界冠軍。

  • 比賽不只比拚水下機器人操作，還要求隊伍繪製珊瑚生態、維護監測技術、支援近海能源，並提交技術文件、預算與行銷簡報，考驗工程與商業能力。

  • 他們在紐芬蘭的海洋研究所水槽與波浪池比賽，環境模擬洋流且規模龐大，和他們平常只在12呎深的地上游泳池練習相比，挑戰明顯更高。

克魯茲 加拿大 聖荷西

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