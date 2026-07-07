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台灣彩虹花車前進西雅圖 邀旅人一同驕傲遊行

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台灣觀光署以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行，邀請國際旅人從西雅圖延續Pride J...
台灣觀光署以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行，邀請國際旅人從西雅圖延續Pride Journey到台灣。（觀光署提供）

交通部觀光署駐舊金山辦事處日前參加「2026 西雅圖同志驕傲遊行（Seattle Pride Parade）」，打造台灣主題彩虹花車，向西雅圖民眾與國際旅客展現台灣自由、多元、平等與友善旅遊環境。

觀光署表示，呼應西雅圖同志遊行主題 「It is Time to Rally」，觀光署以「此刻，正是團結集結、以行動同行的時候」作為本次參與精神。台灣以實際參與西雅圖遊行，邀請來自不同文化、城市與社群的彩虹盟友，一同看見台灣作為亞洲友善旅遊目的地的開放態度，並將這份Pride能量延續至10月31日於台北舉行的台灣同志遊行。

本次由觀光署與在地台灣民眾與國際友人，組成以「Taiwan Tourism in Seattle」之名亮相的台灣隊伍，透過彩虹色系花車、台北101意象、泡泡互動、T-POP音樂及台灣Pride旗幟，將台灣的城市活力與友善精神帶進西雅圖街頭。花車以彩虹圖騰為基底，搭配七彩堆疊的台北101裝置，象徵台灣以自由與愛搭起跨越太平洋的彩虹橋，連結西雅圖與臺北兩座珍視多元價值的城市。

台灣觀光署以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行，邀請國際旅人從西雅圖延續Pride J...
台灣觀光署以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行，邀請國際旅人從西雅圖延續Pride Journey到台灣。（觀光署提供）

台灣觀光署以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行，邀請國際旅人從西雅圖延續Pride J...
台灣觀光署以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行，邀請國際旅人從西雅圖延續Pride Journey到台灣。（觀光署提供）

活動邀請台裔變裝皇后Felicia Oh坐鎮花車，以珍珠奶茶為靈感的華麗造型與沿途民眾互動，展現台灣創意、熱情與文化辨識度。

觀光署駐舊金山辦事處李思賢主任表示，透過參與西雅圖同志驕傲遊行，台灣希望向美國西北部民眾傳遞明確訊息：台灣歡迎每一名旅人，也誠摯邀請大家今年秋天前往臺北，親身感受台灣Pride的熱情與城市生命力。

台灣同志遊行長年為亞洲最具代表性的Pride活動之一。除了Pride活動本身，台灣亦擁有安全友善的旅遊環境，適合國際旅客安排城市探索、美食旅行、文化體驗與深度自由行。

精華 FAQ

  • 交通部觀光署駐舊金山辦事處參加2026西雅圖同志驕傲遊行，透過台灣主題彩虹花車與隊伍亮相，向當地民眾和國際旅客推廣台灣友善、開放的旅遊形象。

  • 隊伍以彩虹色系花車、七彩台北101裝置、泡泡互動、T-POP音樂與台灣Pride旗幟登場，並由台裔變裝皇后Felicia Oh互動，展現台灣的創意與文化辨識度。

  • 台灣希望透過參與西雅圖同志驕傲遊行，傳達歡迎每一名旅人的訊息，並邀請大家今年秋天前往台北，親身體驗台灣Pride、城市活力與安全友善的旅遊環境。

西雅圖 舊金山 觀光

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