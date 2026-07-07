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閒置BART停車場大變身 將規畫1萬8000套住宅

編譯組／綜合報導
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曾經滿員的BART捷運停車場如今空蕩蕩，該機構的目標是到2040年將在27個車站...
曾經滿員的BART捷運停車場如今空蕩蕩，該機構的目標是到2040年將在27個車站周邊新增1萬8000套住宅單元。（本報資料照片）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據BART的數據，在任何一個工作日，BART捷運的屋崙Coliseum車站這片寬闊的停車場，平均僅約16%的車位被占用，使其成為該系統中利用率最低的停車場之一。

疫情爆發後，體育館的客流量和停車需求急劇下降，而屋崙三支主要職業球隊的撤離更是雪上加霜。Pittsburg Center站以及South Fremont/ Warm Springs站的停車場也出現了同樣劇烈的變化。2019年秋季，這兩個車站的停車位利用率分別為99%和98%。但2024年春季以來，利用率一直徘徊在10%左右。根據該機構每年進行兩次的人工統計，其他車站的停車場平均利用率約為一半。

總體而言，該機構的大部分停車場都存在空間浪費，有些甚至幾乎被棄置不用。乘客和交通官員將這些停車場視為灣區黃金地段，認為可以將其改作他用。

BART房地產部門的工作人員將該系統的大部分停車基礎設施視為「公共運輸導向型開發項目」（TOD）的潛在用地。該機構TOD工作計畫顯示，開發商曾與BART合作，於2019年在體育館站建成了一棟擁有110套單元的住宅樓，預計未來十年還將有更多此類項目。

與此同時，BART規畫人員為閒置停車位設計了各種創意用途，成效不一。該機構將Warm Springs站2067個車位中的約一半租給了特斯拉（Tesla）；Millbrae站停車場內的一家酒店則從BART租用車位用於代客泊車服務。在Castro Valley站，BART曾將16個車位租給了一家附屬住宅單元開發商。該試驗曾大張旗鼓地宣布，但最終以失敗告終。BART已多次要求該公司拆除其兩棟小屋，並支付超過15萬美元的拖欠租金。

傳統上，BART還會將其停車場開放給農貿市場或社區集市使用。自1973年以來，Berkeley跳蚤市場一直是Ashby車站的標誌性活動，其停車位被分配給不同業別攤販。兩年內，該市場的租約將到期，為計畫中的中層住宅樓讓路，這些住宅樓將接管西側露天停車場，用一個擁有85個乘客車位的停車場取代原有的500多個停車位。

這基本上是BART未來的發展方向。該機構2016年通過的一項政策規定，到2040年將在27個車站周邊新增1萬8000套住宅單元。屆時，約250畝的鋪裝路面將被填平。

精華 FAQ

  • 根據BART統計，Coliseum車站在工作日平均只有約16%的車位被使用，遠低於其他車站，已成為系統內利用率最低的停車場之一，顯示大量土地仍未被充分運用。

  • 疫情後通勤與活動人潮減少，加上屋崙三支主要職業球隊撤離，讓Coliseum等車站周邊的停車需求急速下滑；Pittsburg Center與South Fremont/Warm Springs也從近滿位跌到約一成。

  • BART計畫將部分停車場納入公共運輸導向型開發，利用車站周邊土地興建住宅與混合用途社區；其政策目標是到2040年在27站周邊新增1萬8000戶，並填平約250畝鋪面。

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