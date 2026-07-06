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金山市長權限、市府採購、公民提案制度市憲章改革 11月表決

記者李怡／舊金山報導
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舊金山三項市憲章改革引發討論，華社關注市長權限、選民提案門檻。（記者李怡╱攝影）
舊金山三項市憲章改革引發討論，華社關注市長權限、選民提案門檻。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市長羅偉推動三項市憲章改革，涵蓋行政權、採購效率與選民提案制度，將於11月交付投票，引發各界對權力集中與民主參與的討論。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）提出三項市憲章（City Charter）改革方案，預計將於今年11月交由選民表決。由於改革內容涉及市長權限、市府行政效率及公民提案制度，近期在舊金山政界及華人社區引發討論，不少居民認為，改革若獲通過，將影響市府未來數十年的運作方式，也可能改變一般市民參與公共政策的途徑。

市憲章相當於舊金山市政府的「憲法」，規範市長、市議會及各部門的權責分工。由於經過多年修訂，目前已超過500頁，被認為是全美篇幅最長、架構最複雜的地方政府憲章之一。

此次改革主要涵蓋三大方向。首先是行政管理改革。方案將賦予市長更大的行政整合權。支持者認為，若行政權責更加集中，市民也更容易監督市長施政成效。但反對者則擔心，改革可能削弱委員會制度及跨部門制衡，讓行政權力過度集中。

第二項改革聚焦市府採購與合約制度。目前許多採購案須經過多層審查程序，支持改革者認為，過於繁複的流程不但拖慢公共工程與服務，也提高行政成本。

第三項則是最受關注的選民提案制度改革。依照現行規定，地方提案只需取得相當於約2%登記選民的連署即可進入投票程序。改革方案擬將門檻提高至8%，同時取消市長單方面將提案送交公投的權力，未來須獲得更多市議員支持才能列入選票。

近來不少華人社區人士也開始關注改革內容。有居民表示，市府若能縮短行政流程，有助改善住房、公共安全及街道整治等民生問題。

支持者認為有助提升市府效率與問責機制。反對者則擔心，權力集中及提高公民提案門檻，可能削弱社區監督與基層民主。隨著11月選舉臨近，預料相關議題將持續成為全市各族裔社區關注焦點。

精華 FAQ

  • 改革主要分為三部分：一是擴大市長行政整合權，二是簡化市府採購與合約審查流程，三是提高選民提案連署門檻並限制市長單方面送案權。

  • 支持者認為，若行政權責更集中，市民較容易追蹤施政成果；同時簡化採購流程可加快公共工程與服務推動，降低行政成本，提升整體效率與問責。

  • 反對者擔心權力過度集中會削弱委員會制衡與社區監督，也憂慮把提案門檻從2%提高到8%，將使基層更難透過公投參與公共政策。

舊金山 羅偉 華人

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