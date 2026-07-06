尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇
距離南灣約兩小時的尖頂國家公園，以火山地貌、天然洞穴與露營步道成為灣區華人周末避人潮的新選擇。
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距離南灣約兩小時的尖頂國家公園，以火山地貌、天然洞穴與露營步道成為灣區華人周末避人潮的新選擇。
每逢美國國慶、勞工節等長週末，不少熱愛露營的灣區華人面臨同樣的煩惱：優勝美地（Yosemite）營地一位難求、太浩湖沙灘擠滿人，臨時想安排一趟兩天一夜的小旅行，不知道該去哪裡。
其實，距離南灣開車約兩小時，就藏著一座許多人從未造訪過的國家公園：尖頂國家公園（Pinnacles National Park）。相較於優勝美地、紅木國家公園或太浩湖，這裡在華人社群討論度不高，卻擁有火山岩地貌、天然洞穴、巨石峽谷及豐富步道，非常適合短周末避開人潮。
尖頂國家公園距離聖荷西以南約80哩，1908年由老羅斯福總統指定為國家紀念區，2013年正式升格為美國第59座國家公園。園區面積雖僅42平方哩，但特殊的地質景觀卻十分罕見。
據國家公園官網介紹，約2300萬年前，這裡因火山活動形成大量岩體，隨著板塊移動，今日形成一座座高聳岩峰、狹窄峽谷及巨石堆疊而成的天然迷宮，也是美國西岸知名的攀岩勝地。
記者此次趁著國慶長周末前往，最大的驚喜是園內天然形成的洞穴（Talus Cave）。與一般石灰岩鐘乳石洞不同，Pinnacles的洞穴是巨大落石彼此卡住，形成天然通道。遊客必須穿越陰暗狹窄的岩縫，有些地方甚至需要低頭或雙手雙腳匍匐前進，頭頂就是數十噸重的巨石，既刺激又充滿探險感。
園方建議攜帶手電筒或頭燈，即使白天進入洞穴，也有不少路段幾乎伸手不見五指。穿越後豁然開朗，陽光從岩石縫隙灑落，更成為不少遊客拍照打卡的熱門景點。
除了洞穴，公園內超過30哩的步道難度不一，可依照體力安排半天或一天行程。沿途可眺望整片岩峰與山谷，也有機會看到蜥蜴、鹿，甚至瀕危的加州神鷲（California Condor）在空中盤旋。
公園東側設有營地，是園區唯一露營區，提供帳篷、RV及少量小木屋（Cabin）。記者此次幸運訂到小木屋，三晚約500多美元，可入住6人、配置3張床，附冷暖氣及基本家具，對於不想自己搭帳篷的家庭或朋友同行，是相當舒適的選擇。不過熱門假期同樣建議提早數月預訂。
值得注意的是，公園東、西入口並不相通，開車無法直接穿越，只能步行橫越園區。因此出發前應先確認預定步道及住宿位置，以免多花近一個半小時繞路。
因為它距南灣開車約兩小時，交通相對方便，且知名度不如優勝美地與太浩湖，假期較能避開大量人潮，適合兩天一夜快速出遊。 最特別的是由巨石卡住形成的天然洞穴，通道狹窄且陰暗，部分路段需低頭或匍匐前進，建議攜帶手電筒或頭燈以免摸黑通行。 園區東側是唯一營地，提供帳篷、RV與少量小木屋，熱門時段要提早數月預訂；此外東西入口不相通，出發前要先確認住宿與步道位置。
精華 FAQ
因為它距南灣開車約兩小時，交通相對方便，且知名度不如優勝美地與太浩湖，假期較能避開大量人潮，適合兩天一夜快速出遊。
最特別的是由巨石卡住形成的天然洞穴，通道狹窄且陰暗，部分路段需低頭或匍匐前進，建議攜帶手電筒或頭燈以免摸黑通行。
園區東側是唯一營地，提供帳篷、RV與少量小木屋，熱門時段要提早數月預訂；此外東西入口不相通，出發前要先確認住宿與步道位置。
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