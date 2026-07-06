尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 距離南灣約兩小時的尖頂國家公園，以火山地貌、天然洞穴與露營步道成為灣區華人周末避人潮的新選擇。

每逢美國國慶、勞工節等長週末，不少熱愛露營的灣區華人 面臨同樣的煩惱：優勝美地 （Yosemite）營地一位難求、太浩湖沙灘擠滿人，臨時想安排一趟兩天一夜的小旅行，不知道該去哪裡。

其實，距離南灣開車約兩小時，就藏著一座許多人從未造訪過的國家公園：尖頂國家公園（Pinnacles National Park）。相較於優勝美地、紅木國家公園或太浩湖，這裡在華人社群討論度不高，卻擁有火山岩地貌、天然洞穴、巨石峽谷及豐富步道，非常適合短周末避開人潮。

尖頂國家公園距離聖荷西以南約80哩，1908年由老羅斯福總統指定為國家紀念區，2013年正式升格為美國第59座國家公園。園區面積雖僅42平方哩，但特殊的地質景觀卻十分罕見。

據國家公園官網介紹，約2300萬年前，這裡因火山活動形成大量岩體，隨著板塊移動，今日形成一座座高聳岩峰、狹窄峽谷及巨石堆疊而成的天然迷宮，也是美國西岸知名的攀岩勝地。

記者此次趁著國慶長周末前往，最大的驚喜是園內天然形成的洞穴（Talus Cave）。與一般石灰岩鐘乳石洞不同，Pinnacles的洞穴是巨大落石彼此卡住，形成天然通道。遊客必須穿越陰暗狹窄的岩縫，有些地方甚至需要低頭或雙手雙腳匍匐前進，頭頂就是數十噸重的巨石，既刺激又充滿探險感。

園方建議攜帶手電筒或頭燈，即使白天進入洞穴，也有不少路段幾乎伸手不見五指。穿越後豁然開朗，陽光從岩石縫隙灑落，更成為不少遊客拍照打卡的熱門景點。

除了洞穴，公園內超過30哩的步道難度不一，可依照體力安排半天或一天行程。沿途可眺望整片岩峰與山谷，也有機會看到蜥蜴、鹿，甚至瀕危的加州神鷲（California Condor）在空中盤旋。

公園東側設有營地，是園區唯一露營區，提供帳篷、RV及少量小木屋（Cabin）。記者此次幸運訂到小木屋，三晚約500多美元，可入住6人、配置3張床，附冷暖氣及基本家具，對於不想自己搭帳篷的家庭或朋友同行，是相當舒適的選擇。不過熱門假期同樣建議提早數月預訂。

值得注意的是，公園東、西入口並不相通，開車無法直接穿越，只能步行橫越園區。因此出發前應先確認預定步道及住宿位置，以免多花近一個半小時繞路。

尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）