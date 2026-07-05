追思MTT 舊金山交響樂團10月2日舉辦音樂會

湯馬斯追思音樂會將於10月2日在戴維斯交響音樂廳舉行。(舊金山交響樂團提供）

舊金山交響樂 團（San Francisco Symphony）宣布，已故音樂總監湯馬斯（Michael Tilson Thomas，簡稱MTT）追思音樂會，將於10月2日在戴維斯交響音樂廳舉行。為追億這位偉大指揮家，多位巨星加盟演出，包括指揮Teddy Abrams與Edwin Outwater、女中音Sasha Cooke、歌手Audra McDonald，以及鋼琴家Jean-Yves Thibaudet和王羽佳等。

樂團訂閱用戶及捐助者已可開始購票，一般售票則將於18日上午10時開放。

湯馬斯於今年4月因膠質母細胞瘤去世，享年81歲。舊金山交響樂團宣布，為紀念MTT與樂團長達半世紀的情誼，董事會特別設立MTT傳承基金，用於樂團的一般性支出，包括樂團薪酬，以及其他列入樂團年度預算的項目。

舊金山交響樂團執行長斯派維（Matthew Spivey）說，湯馬斯的影響已織入舊金山交響樂團的每一個層面，並將延續數代。

交響樂團香港裔合唱指揮王菁儀近日曾對本報分享，MTT不僅是舊金山音樂與藝術的重要推手，也是真正熱愛人聲的音樂家。

她回憶，合唱團曾在2023年與MTT合作貝多芬第九交響曲，是合唱團最後幾次與他同台的重要時刻之一。即使當時MTT正面對疾病，他仍在指揮台上展現堅韌、優雅與光芒，讓團員深受感動。

MTT於1974年首次指揮舊金山交響樂團，並在2025年4月的80歲生日音樂會上，與樂團完成自己的謝幕演出。他於1995年至2020年擔任音樂總監。