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裴洛西丈夫 被控在納巴縣撞車後逃逸

編譯廖宜怡／綜合報導
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聯邦眾議員裴洛西丈夫保羅再度在灣區納巴縣發生交通事故。（美聯社）
聯邦眾議員裴洛西丈夫保羅再度在灣區納巴縣發生交通事故。（美聯社）

加州聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）傳出被控駕車肇事逃逸。據稱他駕駛一輛敞篷車在灣區納巴縣撞上一輛停在路邊的汽車後逃逸。

加州郵報（California Post）報導，根據一份新聞稿，納巴縣警員於3日下午2時30分左右接到報案，指稱在揚特維爾（Yountville）6700號路段發生一起肇事逃逸事件。

一名目擊者撥打911報案，指出一輛向北行駛的車輛在納巴縣撞上另一部停在路肩的汽車尾部，不但將被撞汽車推上人行道，還造成其嚴重毀損，但肇事車輛在短暫停車後就駛離現場。

警方循線找到保羅後，這位86歲長者承認他當時撞到了東西，但不知道撞到什麼，隨後便駕車離開，直到他的車因為撞擊的影響拋錨。當時，保羅駕駛的棕色敞篷車停在Yountville Cross Road上，堵塞了部分道路，車子右前側有嚴重毀損。

在保羅接受酒測後，警方認定保羅的車禍與飲酒無關，因此排除了酒後駕車的可能性。

警方表示，根據「加州刑法」（California Penal Code）第853.6條的輕罪逮捕規定，這類案件通常不會逮捕當事人。這起案件目前已移交納巴縣地檢處進行調查，也將向加州車管局（DMV）提交一份在老年駕駛中常見的重新評估轉介表。

不過，納巴縣警局發言人向加州郵報表示，他們將建議根據「加州車輛法」（California vehicle code）第20002條，以造成他人財產損失但未造成人身傷害的肇事逃逸輕罪對保羅提起指控。

此次並非是保羅首次因事故登上新聞版面。2022年，保羅在納巴縣駕駛一輛保時捷時發生車禍，警方到達事故現場時，發現保羅渾身酒氣坐在駕駛座上，下車後步履蹣跚，說話含糊不清。之後，保羅承認犯下酒駕導致他人受傷的輕罪。

同年10月，右翼陰謀論者狄帕培（David DePape）闖入裴洛西夫婦位於舊金山的住家，以鐵鎚毆打當時一個人在家的保羅，導致保羅頭骨骨折。

保羅2022年因酒後駕駛發生車禍，導致其保時捷嚴重毀損。（加州公路巡警局提供）
保羅2022年因酒後駕駛發生車禍，導致其保時捷嚴重毀損。（加州公路巡警局提供）

精華 FAQ

  • 警方指稱他在納巴縣揚特維爾路段，駕駛敞篷車撞上一輛停在路邊的車，將對方推上人行道後短暫停留便離開，構成疑似肇事逃逸。

  • 報導指出，保羅接受酒測後，警方認定這起車禍與飲酒無關，因此排除了酒後駕車的可能；案件焦點轉向是否涉及肇逃及財損責任。

  • 案件已移交納巴縣地檢處調查，警方也將向DMV提交老年駕駛重新評估轉介表，並建議依加州車輛法第20002條提出肇事逃逸輕罪指控。

裴洛西 加州 眾議員

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