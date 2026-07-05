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屋崙男子稱遭2賣淫女「鑽進車裡」綁架 劫走1000元

編譯組／綜合報導
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屋崙一名男子遭兩名賣淫女綁架，他稱這兩名女子不知通過何種方式鑽進了他的車裡。示意...
屋崙一名男子遭兩名賣淫女綁架，他稱這兩名女子不知通過何種方式鑽進了他的車裡。示意圖。（取自Pexels）

信使報（Mercury News）報導，據警方稱，屋崙一名男子遭兩名性工作者綁架，她們強迫他轉帳1000美元，並企圖逼他從自動提款機（ATM）提取更多現金。警方表示已鎖定其中一名嫌犯。

這起綁架案發生於3月26日，地點在國際大道（International Boulevard）與第14大道（14th Avenue）附近。屋崙這一區域以全天候存在的露天賣淫市場而聞名。但法庭紀錄顯示，受害人聲稱自己凌晨出現在該處是因為想找點東西吃，而這兩名女子卻以某種神秘方式鑽進了他那輛掛有個性化車牌的2018款馬自達（Mazda）車內。

據警方稱，其中一名女子掏出一把刀刃長6吋的刀，強迫他通過Zelle轉帳1000美元給她，隨後又逼迫他開車載她們前往百老匯（Broadway）的一家Grocery Outlet超市，在那裡試圖提取更多現金。當局表示，這場噩夢結束時，兩名女子開著他的馬自達揚長而去，將赤腳的他遺棄在超市停車場。

警方從屋崙Palms Hotel飯店找回的馬自達轎車上提取的指紋中，鎖定了一名嫌疑人。該女子已被逮捕，並於6月17日被檢方指控犯有綁架、劫車和搶劫罪。

法庭文件顯示，該嫌疑人是24歲的克里斯頓（Juliana Kriston），居住在聖利安住（San Leandro）。但在被捕時，克里斯頓的說法與所謂受害人的陳述截然不同。她聲稱是該男子僱傭了她和她的所謂同夥，警方僅透露其名字為「薩拉」（Sarah），並稱薩拉耍了一個速戰速決的花招，將兩人商定的「約會」時限縮短，隨後向該男子索要更多錢財。據當局在法庭文件中稱，她將隨後發生的事情描述為一場演變為後果極端的金錢糾紛，聲稱是薩拉掏出刀子並強迫該男子帶她們去自動提款機，而她並不想參與其中。

紀錄顯示，克里斯頓在6月26日出庭時獲釋，但限制住居。她已對指控表示不認罪，下次聽證會定於7月17日舉行。

據稱受害人最初向警方表示，因害怕遭到報復而不敢追究對方法律責任。根據法庭紀錄，第二名嫌疑人尚未被確認身分或被起訴。

精華 FAQ

  • 案件發生於3月26日，地點在屋崙國際大道與第14大道附近。該區以露天賣淫市場聞名，受害人稱自己是凌晨到那裡找食物，卻遭遇劫案。

  • 警方稱，其中一名女子持六吋刀逼他透過Zelle轉帳1000美元，接著又強迫他開車到百老匯附近的Grocery Outlet，企圖再從ATM提領更多現金。

  • 警方憑從被尋回的馬自達車上提取的指紋，鎖定24歲的Juliana Kriston，並以綁架、劫車和搶劫罪起訴。她已獲釋但須限制住居，並對指控不認罪。

屋崙

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