屋崙男子稱遭2賣淫女「鑽進車裡」綁架 劫走1000元

屋崙一名男子遭兩名賣淫女綁架，他稱這兩名女子不知通過何種方式鑽進了他的車裡。示意圖。（取自Pexels）

信使報（Mercury News）報導，據警方稱，屋崙 一名男子遭兩名性工作者綁架，她們強迫他轉帳1000美元，並企圖逼他從自動提款機（ATM）提取更多現金。警方表示已鎖定其中一名嫌犯。

這起綁架案發生於3月26日，地點在國際大道（International Boulevard）與第14大道（14th Avenue）附近。屋崙這一區域以全天候存在的露天賣淫市場而聞名。但法庭紀錄顯示，受害人聲稱自己凌晨出現在該處是因為想找點東西吃，而這兩名女子卻以某種神秘方式鑽進了他那輛掛有個性化車牌的2018款馬自達（Mazda）車內。

據警方稱，其中一名女子掏出一把刀刃長6吋的刀，強迫他通過Zelle轉帳1000美元給她，隨後又逼迫他開車載她們前往百老匯（Broadway）的一家Grocery Outlet超市，在那裡試圖提取更多現金。當局表示，這場噩夢結束時，兩名女子開著他的馬自達揚長而去，將赤腳的他遺棄在超市停車場。

警方從屋崙Palms Hotel飯店找回的馬自達轎車上提取的指紋中，鎖定了一名嫌疑人。該女子已被逮捕，並於6月17日被檢方指控犯有綁架、劫車和搶劫罪。

法庭文件顯示，該嫌疑人是24歲的克里斯頓（Juliana Kriston），居住在聖利安住（San Leandro）。但在被捕時，克里斯頓的說法與所謂受害人的陳述截然不同。她聲稱是該男子僱傭了她和她的所謂同夥，警方僅透露其名字為「薩拉」（Sarah），並稱薩拉耍了一個速戰速決的花招，將兩人商定的「約會」時限縮短，隨後向該男子索要更多錢財。據當局在法庭文件中稱，她將隨後發生的事情描述為一場演變為後果極端的金錢糾紛，聲稱是薩拉掏出刀子並強迫該男子帶她們去自動提款機，而她並不想參與其中。

紀錄顯示，克里斯頓在6月26日出庭時獲釋，但限制住居。她已對指控表示不認罪，下次聽證會定於7月17日舉行。

據稱受害人最初向警方表示，因害怕遭到報復而不敢追究對方法律責任。根據法庭紀錄，第二名嫌疑人尚未被確認身分或被起訴。