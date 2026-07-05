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灣區長泳女選手挑戰游完加州900哩海岸線 預計歷時4個月

編譯組／綜合報導
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加州一位馬拉松游泳好手開啟史無前例的900哩沿海岸線長距離游泳之旅。示意圖。（取...
加州一位馬拉松游泳好手開啟史無前例的900哩沿海岸線長距離游泳之旅。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報報導，被視為世界頂尖選手之一、來自密爾谷（Mill Valley）的33歲馬拉松游泳運動員布里德（Catherine Breed），正展開一段900哩的公海游泳之旅，沿加州海岸線全程向南游。這是一項在規模和膽識上都幾乎難以想像的耐力壯舉。

周三（7月1日）清晨，她從俄勒岡州邊境對面的海灘躍入洶湧的海浪中，沿著崎嶇的海岸向南划行，目標是在11月前抵達墨西哥水域。為期四個月、每天在水中大約五小時、距離海岸一至兩哩、穿梭於通常游泳者不敢涉足的危險海域，將是她的行程計畫。

布里德將該項目命名為「Swim California」，標誌著這位頂尖運動員職業生涯的巔峰時刻。她大半生都在水中度過，並樂於在狂野的大海中挑戰自己的極限。「堅韌就是你的超能力」是她的個人座右銘。

布里德曾參加競技游泳，隨後將注意力轉向長距離單人游泳。2020年橫渡蒙特瑞灣，2022年從舊金山游至半月灣。隨後，在2025年的一個月內，她橫渡了60哩的太浩湖，並打破了法拉隆群島（Farallon Islands）至金門大橋的最快游泳紀錄。

布里德在啟程前幾天稱已做好了準備：「我感覺身體強健，心態也已調整到位，迫不及待想要開始。」

除了完成這一目標所需的體能和心理素質外，在太平洋沿岸進行900哩的游泳還面臨著巨大的後勤挑戰。

加州州北部海域素以危險著稱：狂風、巨浪、冰冷海水、嶙峋的懸崖，以及潛伏的鯊魚、海獅、水母和其他海洋生物。布里德將由一支小型支援團隊陪同，乘坐一艘52呎長的帆船，充當漂浮的大本營。

來自米爾谷的船長塞申斯（Matthew Sessions）是水手兼退休活動經理，船上將容納五名承擔不同職責的人員：掌舵、安全保障、在水中照料布里德、觀察並記錄她的游泳數據以確保準確性並爭取世界紀錄，以及拍攝全程影像用於社交媒體更新和可能製作的紀錄片。

布里德在啟程前辭去了醫療器械銷售的工作，並收拾好米爾谷的公寓準備轉租。

「我非常享受完全沉浸在海洋中的感覺，」布里德說，「現在我終於可以把頭浸入水中，去做我熱愛的事情了。」

精華 FAQ

  • 她從俄勒岡州邊境附近的加州北端海灘下水，沿太平洋海岸向南前進，目標是在11月前抵達墨西哥水域，全程約900哩。

  • 布里德預計耗時四個月，每天大約在水中游五小時，並維持離海岸一至兩哩的路線，以便在危險海域中兼顧安全與前進速度。

  • 她辭去醫療器械銷售工作，並由五人團隊搭乘52呎帆船隨行，負責掌舵、安全、照料、數據記錄與影像拍攝，確保挑戰順利進行。

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