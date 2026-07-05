教授遇騙局 遭「印度警方」監視數周 損失近50萬
一名化名L.P.的教授，迫切想要證明自身清白。今年春天的數周時間，她被迫接受虛擬監獄式生活，按照自稱是她母國印度調查人員的指示，接受通常僅針對間諜和恐怖分子嫌疑人的全天候視訊監控。
「舊金山紀事報」報導她的騙局經歷。指出當她單獨在公寓裡睡覺時，手機螢幕會顯示新德里警方的標識，自稱是夜間警察的男子監視她，確保她沒做出任何可疑舉動。當她離開家，必須發送一張自拍照。在工作時也是如此。她不敢打電話給母親與最好朋友，因為擔心她們的電話也被監聽。
但L.P. 並未做錯任何事。這名曾前灣區居民、目前住在新英格蘭的教授，根本未接受任何調查。
在一系列電話中，自稱是印度政府官員的人將她與一起廣泛洗錢調查連結。他們威脅，若她不配合，就會被逮捕並引渡。一名自稱是新德里警察的男子告訴她，一家印度銀行需要對她的金融資產進行「法務審計」(forensic audit)，她可保留任何合法所得的資金。這是她洗清罪名的唯一方式。
今年4月，在不斷升級的威脅之下，L.P.教授疲憊不堪，這名與母國有深厚連結的印度裔教授，透過一款加密貨幣應用程式，將她幾乎全部畢生積蓄轉給這些自稱印度官員的人。
當時，她認為若不想被逮捕，就別無選擇。現在她才知道，自己落入一場精心策畫的騙局。舊金山紀事報採訪專家指出，這是他們見過最複雜的騙局之一，已讓灣區居民深陷其中。
通常情況下，這種「冒名頂替騙局」(imposter scams)、即犯罪者冒充執法人員，只會持續幾個小時。但這場讓L.P.教授損失近50萬美元的騙局，卻持續數月。
L.P.是一名手腳靈活的銀髮中年女性，為了保護隱私和職業聲譽，她要求只用化名。她說從未想過自己會落入騙局。她是新英格蘭一間文理學院的教授，而不是脆弱的八旬老人。
她告訴舊金山紀事報，當你身處恐懼裡，會一步步地把自己困在他們的世界裡。她被徹底洗腦，現卻只能掙扎著想要擺脫它。
她匯給詐騙者的錢，包括她之前工作的退休儲蓄、從401(k)帳戶提取的5萬美元貸款，以及她與母親共用帳戶裡的錢。
這個惡夢始於一個自稱是印度駐舊金山副領事的女子打來電話，而舊金山離L.P.以前居住的地方很近。
在印度，這種騙局被稱「數位逮捕」(digital arrest)，因為受害者感覺自己被困在家中。
聖塔克拉拉為灣區印度裔居民最多的地區，聖塔克拉拉縣警長辦公室表示，已有六人報案遭遇此類型詐騙，其中至少一人損失錢財。
詐團冒充印度政府與警方人員，要求她配合所謂調查，並以全天候視訊監控、自拍回報和通話限制控制其行動，讓她彷彿置身虛擬監獄。 對方聲稱她涉入廣泛洗錢案，若不配合就會被逮捕並引渡，還要求進行金融資產法務審計，迫使她透過加密貨幣應用程式轉帳。 案件顯示冒名執法人員的詐騙已在灣區擴散，聖塔克拉拉縣警方通報已有多人受害，提醒民眾對遠端監控與金錢審計說詞保持高度警覺。
精華 FAQ
詐團冒充印度政府與警方人員，要求她配合所謂調查，並以全天候視訊監控、自拍回報和通話限制控制其行動，讓她彷彿置身虛擬監獄。
對方聲稱她涉入廣泛洗錢案，若不配合就會被逮捕並引渡，還要求進行金融資產法務審計，迫使她透過加密貨幣應用程式轉帳。
案件顯示冒名執法人員的詐騙已在灣區擴散，聖塔克拉拉縣警方通報已有多人受害，提醒民眾對遠端監控與金錢審計說詞保持高度警覺。
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