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國慶日假期車位難求 金山籲搭大眾運輸避塞車

記者李怡/舊金山報導
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舊金山市中心3日停車一位難求，部分街道兩邊已完全停滿車輛（記者李怡/攝影）
舊金山市中心3日停車一位難求，部分街道兩邊已完全停滿車輛（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國慶假期與建國250周年活動推升舊金山濱海區車潮，停車位緊張，官方呼籲民眾改搭大眾運輸，並注意金門大橋周邊封路與禁停執法。

美國國慶日假期周五開始，適逢美國建國250周年紀念，市區活動陸續展開，從漁人碼頭、39號碼頭、Marina到Presidio一帶，3日停車位已明顯吃緊，不少駕駛人還沒抵達觀賞區，就先面臨找不到車位的考驗。

記者3日走訪市區發現，靠近北岸區、漁人碼頭及海濱周邊的SFpark停車收費區，一早已有不少被停滿，部分街區僅剩零星停車格。隨著下午遊客增加，尋找停車位的車輛也開始在街區來回繞行。從市中心通往海濱方向的主要道路車流逐漸增加，不少民眾前往拍照、散步或提前勘查隔天最佳觀賞煙火的位置，讓原本就有限的路邊停車空間更加吃緊。

舊金山市交通局（SFMTA）表示，今年煙火施放地點位於金門大橋，預估將是近年規模最大的國慶活動之一，因此自下午開始，濱海多個社區交通壓力將持續升高。官方提醒，停車位十分有限，建議民眾改搭Muni、BART、共享運具或步行前往觀賞地點，而不是自行開車。

除了停車位供不應求外，多項交通管制也將同步實施。Marina Green及Crissy Field停車場將提前關閉。當天金門大橋及101號公路部分路段則將於晚間8時起陸續封閉，9時至10時間金門大橋全面禁止車輛通行，以配合煙火施放作業。

SFMTA提醒，國慶假期停車收費表仍照常收費，白色上下客區、夜間清街及各項禁止停車規定也照常執法，違規仍可能收到罰單或遭拖吊。民眾停車前仍應仔細查看路邊標誌，以免開心出遊卻收到罰單。

舊金山市中心3日停車一位難求，部分街道兩邊已完全停滿車輛（記者李怡/攝影）
舊金山市中心3日停車一位難求，部分街道兩邊已完全停滿車輛（記者李怡/攝影）

精華 FAQ

  • 因為國慶假期遇上建國250周年活動，漁人碼頭、39號碼頭與Presidio周邊湧入大量遊客，路邊與收費停車格很快被停滿，車輛只能在街區來回尋找車位。

  • SFMTA建議民眾盡量搭乘Muni、BART、共享運具或直接步行前往觀賞地點，避免自行開車造成找車位困難與塞車，也能減少濱海社區的交通壓力。

  • Marina Green與Crissy Field停車場將提前關閉，金門大橋及101號公路部分路段晚間起陸續封閉，且停車收費、禁停及拖吊執法都照常實施，違規仍可能受罰。

金門大橋 舊金山

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