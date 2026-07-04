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國慶假期SFO估迎62.5萬旅客 航班平均恐延誤39分鐘

記者李怡／舊金山報導
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國慶日假期SFO預估，3日至5日三天將有約62.5萬人次進出，航班平均恐延誤39...
國慶日假期SFO預估，3日至5日三天將有約62.5萬人次進出，航班平均恐延誤39分鐘。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國慶日長周末SFO估迎62.5萬旅客，FAA新規與跑道施工使航班平均恐延誤39分鐘，機場也提醒提早報到並注意停車壅塞。

國慶日長周末舊金山國際機場（SFO）迎來出遊高峰。舊金山機場表示，3日至5日三天將有約62.5萬人次進出，2日已率先迎來旅運尖峰。今年旅客最大的挑戰並非安檢排隊，而是受聯邦航空總署（FAA）新飛安措施及跑道施工影響，抵達航班平均可能延誤39分鐘，提醒旅客出發前務必留意航班動態並預留充足時間。

根據美國汽車協會（AAA）預估，國慶日假期全美將有7220萬人出遊，創下歷來新高，其中近600萬人選擇搭機旅行。作為美國西岸重要國際門戶的SFO，今年旅運量與去年相近。

今年最大的變化來自機場運能下降。今年春季起，FAA要求SFO增加飛機降落間距，以提升低能見度天候下的飛航安全。因機場主要跑道仍在施工，雙重因素使每小時可降落航班數量減少。根據機場估計，在假期尖峰時段，抵達航班平均可能延誤39分鐘，下午及晚間受影響最為明顯，約三成航班可能出現超過30分鐘延誤。

SFO表示，目前機場營運秩序仍維持正常，安檢時間並未出現大幅增加，但航空公司仍建議旅客及早抵達機場。國內線旅客最好提前兩小時辦理報到，國際線則建議至少提前三小時，以避免因航班調整或交通壅塞影響行程。

灣區華人而言，SFO是往返亞洲的重要樞紐，每逢暑假及國慶假期，不少民眾趁機前往中國、台灣、日本、韓國探親或旅遊，也有家庭利用連假飛往拉斯維加斯、西雅圖、夏威夷等熱門目的地。航空業人士提醒，若需轉機或安排親友接送，更應留意航班異動，避免因抵達時間延後而影響後續行程。

除了航班可能延誤外，停車也是今年假期的一大挑戰。SFO預估，各停車場在假日期間將接近滿位，建議自駕旅客提前上網預約車位。

精華 FAQ

  • 舊金山國際機場預估，國慶日長周末三天共約62.5萬人次進出，2日已先出現旅運尖峰，顯示整體出行需求相當旺盛。

  • 主要原因是FAA要求增加降落間距，加上主要跑道仍在施工，導致每小時可降落航班數量下降，尖峰時段平均延誤約39分鐘。

  • 機場建議國內線至少提前兩小時、國際線至少提前三小時到場，並事先查詢航班動態、預約停車位，以降低延誤與交通壅塞影響。

灣區 舊金山

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