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優勝美地遊客增 加州2參議員促恢復預約制

編譯林思牧／綜合報導
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隨著遊客數量增加，加州的兩位聯邦參議員同聲敦促優勝美地國家公園恢復預約制度。（本...
隨著遊客數量增加，加州的兩位聯邦參議員同聲敦促優勝美地國家公園恢復預約制度。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

加州兩名聯邦參議員要求優勝美地恢復車輛預約制，因取消限時入園後遊客激增、人力減少，已使道路、停車與公園資源承受更大壓力。

隨著遊客數量增加，加州的兩位聯邦參議員同聲敦促優勝美地國家公園恢復預約制度。

舊金山紀事報報導，參議員敦促聯邦公園管理部門考慮恢復優勝美地國家公園的車輛預約制度，以應對旺季遊客激增導致道路、停車場和工作人員不堪重負的情況。

日前民主黨聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）和謝安達（Adam Schiff）致信內政部長伯古姆（Doug Burgum）和國家公園管理局代理局長鮑倫（Jessica Bowron），表示他們對優勝美地國家公園在取消2026年限時入園制度後能否有效管理遊客數量「深感擔憂」。

國家公園管理局代理局長鮑倫（Jessica Bowron）。(nps.gov)
國家公園管理局代理局長鮑倫（Jessica Bowron）。(nps.gov)

兩位參議員在信中寫道：「過去一年，優勝美地國家公園的工作人員和資源有所減少，而取消預約制度後，遊客數量卻有所增加，這讓我們深感擔憂，公園能否在夏季旺季安全有效地管理遊客數量，並保護公園資源。」

優勝美地國家公園在2月宣布 ：今年將不再要求車輛預約；理由是2025年的交通、停車和遊客使用數據表明，全年強制預約並非最有效的做法。美國國家公園管理局將這項更廣泛的2026年政策（該政策也影響到其他遊客量大的公園）描述為一項旨在擴大公眾遊覽範圍並同時保障安全的舉措。

帕迪拉和謝安達表示，季初的情況已經考驗了這種做法。他們的信中引用了國家公園管理局的數據，數據顯示3月份的遊客數量比去年同期增長了45%，同時也提到優勝美地谷交通擁堵、步道擁擠、停車場爆滿，以及遊客將車停在植被覆蓋的草地上等情況。

人員削減加劇了這些擔憂。去年7月，由國家公園管理局倡議團體組成的聯盟表示，自2025年1月以來，該機構已透過解僱、強制買斷和提前退休買斷等方式流失了約4000名員工。這些團體表示，這次人員流失導致正式員工人數減少了24%，而自2010年以來，正式員工人數下降了20%，這使得公園在遊客高峰期人手不足。

內政部否認了人員配備水平損害公園運營的說法，並告訴「國家公園旅行者」（National Parks Traveler）雜誌，人員配備和運營情況「與往年持平」。

精華 FAQ

  • 因為取消車輛預約後，旺季遊客明顯增加，導致道路壅塞、停車場爆滿，工作人員也更難維持秩序與保護環境，因此他們要求重新檢討管理方式。

  • 帕迪亞與謝安達致信內政部長伯古姆，以及國家公園管理局代理局長鮑倫，請他們考慮恢復優勝美地的車輛預約制度，以因應夏季人潮壓力。

  • 內政部否認人員配備削弱了公園運作，並表示目前的人力與營運狀況與往年大致相同，認為外界對服務能力下降的擔憂並非事實。

加州 參議員 優勝美地

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