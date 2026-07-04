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屋崙房租中位數 比去年高近5% 全美漲幅僅次金山

編譯林思牧／綜合報導
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屋崙出租屋租金中位數，比一年前高出近5%。(谷歌地圖)
屋崙出租屋租金中位數，比一年前高出近5%。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

屋崙租金在疫情後再度上升，六月一房中位數約2000美元，年增近5%，漲幅全美第二，舊金山仍以14.5%居首，灣區租金受AI與溢出效應推升。

房租高昂已不再是舊金山的專利，灣區另一些地方的漲升速度也相當迅猛。

舊金山紀事報報導，如果說舊金山的租屋市場火熱異常，那麼屋崙的租屋市場也開始越燒越旺。屋崙的租金先前跌幅超過美國其他任何主要城市，如今卻再次攀升，而且漲幅僅次於舊金山。2026年6月，屋崙一間一臥住所的租金中位數約為2000美元，比2025年6月經通膨調整後的1910美元中位數高出近5%。

租屋網站Apartment List的數據顯示，在該公司掌握數據的美國100個最大城市中，屋崙的租金漲幅排名第二。但舊金山的租金漲幅幾乎是屋崙的三倍：14.5%，漲至3590美元。

不僅僅是屋崙。據Apartment List 的研究員沃諾克（Rob Warnock）稱，隨著舊金山租賃市場對灣區其他城市產生「溢出效應」，東灣內陸其他地區以及南灣和半島地區的房價也在上漲。例如，山景城的租金年增了4%，阿拉米達的租金也小幅上漲了2%。

數據顯示，一些住房專家和官員先前預測的情況──舊金山人工智慧的蓬勃發展將推高灣區其他地區的租金──正在成為現實。沃諾克說，過去兩年來，隨著經濟朝著現在的方向轉變，這種情況其實早已顯露在外。

租金上漲可能是多種因素共同作用的結果。有些租戶可能發現自己無法負擔舊金山的租金，而有些租戶則可能更喜歡半島郊區的環境。但Apartment List的數據顯示，靠近人工智慧新創公司是主要因素之一──灣區一些距離科技公司總部較遠的城市，例如康科德和瓦卡維爾，租金實際上有所下降。

在一些租金上漲的城市，即使考慮了通貨膨脹因素，目前的價格通常仍然比疫情前便宜。屋崙自2019年以來暴跌了35%，即使是舊金山的價格也比2019年低了15%。疫情期間，灣區大部分地區的租金大幅下降，因為租戶紛紛搬離，尋找較遠但更便宜或更大的房子。沃諾克表示，在屋崙市中心，一系列新建的高層建築為租屋者提供了更大的空間。

但這種空間可能正在逐漸消失。根據Apartment List的數據，屋崙6月的空置率約為4.5%，這是自該公司2017年開始追蹤空置率以來的最低水準。舊金山6月的空置率為2.2%，低於去年的3.7%。這兩個城市的租金走勢目前與加州整體房價走勢相反，加州整體房價近年來有所回落，這主要是由於勞動力市場疲軟所致。

精華 FAQ

  • 根據Apartment List數據，屋崙2026年6月的一房租金中位數約為2000美元，較2025年6月經通膨調整後的1910美元增加近5%，顯示租金回升明顯。

  • 屋崙在Apartment List掌握的美國100個最大城市中，租金漲幅排名第二，僅次於舊金山。舊金山漲幅達14.5%，幾乎是屋崙漲幅的三倍。

  • 文章指出，舊金山租賃市場火熱產生溢出效應，AI新創公司聚集也推升需求，讓山景城、阿拉米達等地租金上升；但距離科技公司較遠的康科德與瓦卡維爾則出現下跌。

屋崙 舊金山 灣區

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