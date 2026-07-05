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國王、勇士聯手主辦 NBA加州經典賽睽違一年沙加緬度

編譯組/綜合報導
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「加州分類賽」NBA夏季聯賽將於沙加緬度Golden 1 Center舉行。(取...
「加州分類賽」NBA夏季聯賽將於沙加緬度Golden 1 Center舉行。(取自Golden 1 Center官網)

根據美國職籃NBA官網訊息，沙加緬度國王隊與金州勇士隊將聯手主辦「加州經典賽」(California Classic)NBA夏季聯賽，賽事採雙城市、三天賽制，分別於舊金山大通中心(Chase Center)與沙加緬度Golden 1 Center兩地同步登場。

這是沙加緬度睽違一年後重新主辦這項賽事。2025年因輪辦機制安排，賽事全數移師舊金山舉行，國王隊並未參與。如今隨著輪流主辦模式重回沙加緬度，球迷可望再度於主場一睹新秀風采。

根據球隊官方公告，沙加緬度站賽事於7月4日至6日一連三天在Golden 1 Center舉行，由Ticketmaster冠名贊助，參賽球隊包括地主沙加緬度國王隊、布魯克林籃網隊、密爾瓦基公鹿隊，以及金州勇士隊派出的第二軍。

舊金山大通中心站則於7月3日、5日、6日登場，由CarMax冠名贊助，參賽陣容為地主金州勇士隊、洛杉磯湖人隊、邁阿密熱火隊與聖安東尼奧馬刺隊。

沙加緬度站共安排六場比賽，採用經調整的賽制規則，包括將每節時間縮短為10分鐘，而非例行賽的12分鐘，讓比賽在有限時間內呈現更高強度的攻防節奏。沙加緬度站的完整對戰組合公布如下：

7月4日：勇士對戰公鹿、國王迎戰籃網

7月5日：籃網對戰公鹿、國王對上勇士（又稱北加州對決）

7月6日：籃網對戰勇士、國王迎戰公鹿

票價方面，沙加緬度站單日門票自28美元起跳，舊金山站單日門票則為47美元起。

賽事高潮之一的「北加州對決」，勝出球隊將獲頒經重新設計的「米奇·里奇蒙獎盃」(Mitch Richmond Trophy)，以紀念這位曾效力國王隊與勇士隊、後入選NBA名人堂的傳奇球星里奇蒙。現任獎盃保持者為金州勇士隊，該隊於2024年首屆「北加州對決」中力克對手，首度拿下獎盃。

加州經典賽是NBA夏季聯賽的第一站，之後將移師猶他州鹽湖城，再轉戰拉斯維加斯，為即將到來的NBA新賽季揭開序幕。這項賽事還兼具多重目的，包括球員評估與選秀新秀試煉，讓各隊得以觀察2026年NBA選秀新秀的實戰表現；也讓球隊提前熟悉新秀陣容，並填補休賽期空窗，維繫球迷熱度。

今年賽事由國王隊與勇士隊聯手舉辦，從單一場館擴增為雙城市、七支球隊參與，讓更多球隊與球員有機會參與，提升賽事層級與話題性；並透過「北加州對決」這類地緣性競爭，增加賽事的話題張力與地方認同感，吸引球迷持續關注。

沙加緬度市府指出，大型體育賽事對主辦城市具有明確的觀光與經濟推廣效益，可吸引外地球迷前來沙加緬度觀賽，帶動當地飯店、餐飲、零售等消費，並提升Golden 1 Center及沙加緬度市中心的能見度與人流，強化沙加緬度作為NBA球隊主場城市的整體形象。

將舉辦「加州分類賽」NBA夏季聯賽的Golden 1 Center。(美聯社)
將舉辦「加州分類賽」NBA夏季聯賽的Golden 1 Center。(美聯社)

精華 FAQ

  • 本屆賽事由沙加緬度國王隊與金州勇士隊聯手主辦，場地分別設在舊金山大通中心與沙加緬度Golden 1 Center，採雙城市同步進行。

  • 沙加緬度站於7月4日至6日舉行，共六場比賽，參賽隊伍為國王、籃網、公鹿及勇士第二軍；單日票價自28美元起，並由Ticketmaster冠名贊助。

  • 國王對勇士的北加州對決勝隊將獲米奇·里奇蒙獎盃，勇士目前持有該獎盃。此賽事兼具新秀評估、球迷熱度與地方經濟推廣等多重功能。

加州 NBA 經典賽

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