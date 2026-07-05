美國亞太裔公共事務聯盟 10月17日銀禧晚宴慶25周年

APAPA全國領導人會議留影。（APAPA Media/提供）

美國亞太裔公共事務聯盟（APAPA）日前官宣，訂於今年10月17日舉辦25周年慶典晚宴（25TH ANNIVERSARY GALA）。

這場里程碑式的銀禧慶典，將全面復盤該組織25年深耕亞太裔社群、推動參政議政、凝聚多元族群力量的發展歷程；彙聚政商領袖、社區代表、學界精英與公益人士，以及APAPA全國領導人共話亞太裔群體在美國公共事務領域的成長與未來發展藍圖。

APAPA於2001年創立，是北美極具影響力的亞太裔公共事務非營利組織。自成立之初，該組織便確立核心使命，致力於提升亞太裔群體的社會影響力，推動族群公民參與、領導力培養及公共事務發聲，打破少數族裔在政壇、社會公共領域的話語權壁壘，助力亞太裔群體深度融入美國主流社會。歷經25年深耕，APAPA已從初創小型社群組織，成長為覆蓋全美多州、分支體系完善、公信力突出的標竿性亞太裔公益機構。

本次25周年既是對25年初心使命的回望致敬，也是面向未來的全新啟航。相較於歷年年度慶典，本次活動規格更高、覆蓋面更廣，將集中展示APAPA在基層社群建設、青年領袖培育、政企橋樑搭建、公共政策宣導等領域的豐碩成果。活動現場將設置年度領袖表彰、社群貢獻致敬、未來戰略發佈、嘉賓主題分享等多個重磅環節，表彰長期助力亞太裔社群發展的個人與機構，凝聚行業合力，傳遞多元包容的社群發展理念。

長期以來，APAPA的年度慶典始終是美國亞太裔社群的年度重磅盛會，歷屆活動均吸引大量聯邦、州級民選官員、商界領袖、知名學者及媒體代表參與。加州州長紐森、副州長康塔基斯、州財務長馬世雲等多位知名政要，都曾先後出席APAPA系列慶典並發表致辭、參與頒獎環節，充分彰顯主流社會對該組織影響力的高度認可。本次25周年慶典作為里程碑活動，預計將迎來更多跨領域、跨層級嘉賓出席，進一步提升亞太裔社群在美國公共事務中的能見度與話語權。

25載櫛風沐雨，APAPA始終紮根基層、服務亞裔社群。多年來，協會持續落地公職聘任諮詢、青年領導力培訓、公共事務研討會、社群互助公益等多元專案，常態化搭建亞太裔群體與政府部門的溝通橋樑，為亞裔從業者、青年學子、社區民眾提供政策解讀、參政指導、職業賦能等全方位支持，有效推動亞太裔群體在公共就業、社會權益、文化傳播等領域的良性發展，極大提振了少數族裔的公民參與熱情。

在多元文化交融碰撞、社會治理持續革新的當下，APAPA的25周年慶典具備特殊時代意義。活動將聚焦當代亞太裔社群發展痛點與機遇，探討新時代下少數族裔如何堅守文化根脈、主動融入主流、積極參政履職，同時呼籲各界持續關注亞太裔權益保障，凝聚族群合力，打破偏見與壁壘，推動構建更加包容、平等、多元的社會環境。

本次25周年Gala慶典不僅是一場紀念儀式，更是亞太裔社群凝心聚力、共謀發展的重要平台。未來，APAPA將以25周年為新起點，持續深耕基層組織建設，強化公共事務宣導力度，完善青年領袖培育體系，搭建更廣闊的政企、社群、學界交流平台，持續賦能亞太裔群體成長，為美國多元社會的和諧發展與公共治理進步貢獻亞裔力量。

APAPA的慶典活動均吸引大量聯邦、州級民選官員參與。圖為州長紐森在2023年APAPA全國團結獎晚會中，到場致賀。（APAPA Media/提供）