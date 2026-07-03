蒙洛公園市製造的全球最大相機 在智利拍10年「宇宙電影」

位於智利帕瓊山(Cerro Pachon)的魯賓天文台2024年5月20日的景象。( Olivier Bonin/SLAC國家加速器實驗室）

AI摘要 文章摘要整理： 全球最大相機在智利魯賓天文台正式啟動，將以十年時間拍攝宇宙變化，製作史上最宏大的夜空影像資料庫。

在蒙洛公園市製造的全球最大相機，日前在智利 展開對宇宙進行為期10年的觀測計畫。

聖荷西 信報報導，這具架設在智利一座山上的全球最大相機，於6月30日開始正式拍攝影像，這項為期10年的計畫旨在將夜空變成科學家所稱的「有史以來最偉大的宇宙電影」。

這具重達6250磅的相機由史丹福直線加速器中心（SLAC）國家加速器實驗室建造，現已啟動「時空遺產巡天」（Legacy Survey of Space and Time）計畫。該計畫預計耗時10年，將拍攝數十億個星系、爆炸中的恆星、小行星以及宇宙中的其他變化。

這具價值1.68億美元、高5呎半的相機於2024年5月通過一項秘密且精心策畫的任務，從史丹福SLAC運往位於智利的魯賓天文台（Rubin Observatory），並被安裝在安第斯山脈山麓海拔高度8900呎的巨型望遠鏡的末端。研究人員於2025年6月開始發布初步影像。

現在，這台相機的核心任務已經啟動。「我們經過20年的艱苦科學研究、工程技術以及其他諸多努力，終於可以正式啟動這部宇宙鉅作的拍攝了。」SLAC魯賓天文台營運副主任馬歇爾（Phil Marshall）說。

魯賓天文台是美國國家科學基金會和美國能源部的聯合計畫。該計畫使這座長期以來以探測宇宙最小粒子而聞名、由史丹福大學營運的天文台，在天文學史上規模最大的宇宙測繪計畫中扮演了核心角色。

這台32億像素的相機將拍攝數十億張影像，並將這些影像拼接成廣闊的全景圖，為天文學家提供爆炸中恆星、恆星碰撞、小行星和神秘星際現象的壯麗景象。

史丹福直線加速器中心稱，這具相機目前每40秒拍攝一張細節豐富的全新影像，並在探測到宇宙變化時，每晚發出多達700萬條警報。這項觀測的持續時間至關重要，因為一些宇宙變化發生緩慢、難以預測或極為罕見。在接下來的10年裡，這項計畫將對它覆蓋的每個天空區域進行約800次拍攝，使科學家能夠發現細微的事件，捕捉運動的天體，並研究宇宙加速膨脹的現象。

這具長10呎的相機耗時約10年建成，其189個客製化的矽感測器，感測器之間的間隙比頭髮絲還要細，每個感測器的成本高達15萬美元。